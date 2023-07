‘Viúvo do Twitter’ é exposto por trair a mulher enquanto ela estava doente; entenda o caso

Bruno Mendes, conhecido nas redes sociais por Bruno Baketa, é um diretor e editor de imagens que viralizou nas redes sociais após perder a sua esposa, Ivy, que faleceu em 4 de março por conta de uma síndrome rara, chamada Klippel-Trenaunay, que causou uma embolia pulmonar.

romance, casamento, drama, internação psiquiátrica, dissimulação, traição, doença rara, morte, superexposição... o pior é q continua aparecendo novos fatos!!! meu deus do ceu — macedera (@mmacedomm) July 18, 2023

Conhecido como o ‘Viúvo do Twitter’, Bruno escrevia cartas para a sua falecida esposa, com quem teve a filha Luiza, de 4 anos, para aliviar a dor do luto. “Mô, hoje foi mais um dia daqueles que eu passei sentado no sofá vendo o tempo passar”, “Mô, eu juro para você que estou tentando seguir de pé. Um segundinho por vez”, era a forma com que o diretor de imagens começava os seus textos que comoveram a web.

Mas, na noite desta segunda-feira, 17 de julho, a história comovente e emocionante ganhou um novo enredo. Uma mulher, com o perfil chamado ‘Luba’, expôs o viúvo, dizendo que, enquanto sua mulher sofria com a doença, ele vivia um caso amoroso com ela.

prints da thread do exposed do bruno baketa, o viúvo do twitter pic.twitter.com/Tsrq2fGfxM — eilizinha (@madftomato) July 18, 2023

“Vou compartilhar uma história pessoal que envolve o motivo pelo qual passei por tudo que passei nos últimos tempos. No último ano inteiro, eu estive envolvida em um relacionamento amoroso com um homem casado, acreditando que ele estava se separando para ficarmos juntos”, começou Luba, em uma Thread no Twitter.

“Foi um ano conturbado, com muitas idas e vindas”, continuou a mulher, antes de explicar que vivia um relacionamento com Bruno, que prometia a ela que estava se separando da sua esposa para ficar com ela. “Desde que nos conhecemos, ele me assegurou repetidamente que estava em processo de separação e que desejava construir uma vida comigo”, escreveu.

“Em um fatídico dia de fevereiro, sua esposa faleceu. Uma semana antes, ele estava em meu apartamento pedindo que eu continuasse a esperar por ele. Mas, a partir da tragédia que aconteceu, fui me deparando com informações contraditórias que me fizeram questionar tudo que vivemos até ali”, contou Luba, já que, após a morte trágica de Ivy, Bruno começou a compartilhar essas cartas em memória a ela, para comover os seguidores nas redes sociais.

“E eu nunca me senti tão enganada em minha vida. Os holofotes estavam todos virados para ele, e foi um claro caso de espetacularização de seu sofrimento. O ‘viúvo do Twitter’ ganhou muitos seguidores às custas da minha sanidade, expondo uma história que não parecia real para mim”, desabafou Luba, que contou ainda que tentou se matar por causa de toda a exposição: “Entrei em surto. Fui diagnosticada com estresse pós-traumático, depressão severa que levou à automutilação e tentativa de suicídio. Eu carreguei uma culpa que não era minha, e isso fez eu querer que tivesse sido eu, não ela”.

Após o exposed, os seguidores que apoiavam Bruno se revoltaram e reagiram de diversas maneiras na web. Além disso, Baketa excluiu seu perfil no Twitter e mudou seu Instagram para conta privada.

vc é uma piranha, o viúvo um vagabundo safado, e as únicas pessoas q precisam de empatia é a falecida e a filha do cara



a mulher morreu sem saber a podridão do marido, q vcs dois deem as mãos e vão pro caralho, tenham uma boa noite pic.twitter.com/6y7brUfbE8 https://t.co/OjxknNejxl — 𝐛𝐥𝐮𝐞 (@blueskyluvs) July 18, 2023

Eu fui a trouxa zero do Bruno Baketa pic.twitter.com/CLMxMjLzT7 — Rosana Hermann  (@rosana) July 18, 2023

acordei e to assim com a história do bruno baketa fui trouxa pic.twitter.com/zfJY9UZNye — ˗ˏˋ❀ 𝖎𝖆𝖗𝖎𝖙𝖆 ❀ˊˎ˗ the eras sp n2 🇧🇷 (@iaragm_) July 18, 2023

Não sabia quem era Bruno Baketa e agora estou assim pic.twitter.com/us0iJm3g9q — Lily Marple (@LilyJaneMarple) July 18, 2023