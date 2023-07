Mulher descobre traição do namorado em motel de jeito inusitado e choca web com ‘poder investigativo’

A descoberta inesperada de uma traição varalizou nas redes sociais nos últimos dias e deixou usuários impressionados.

Como detalhado pela página Choquei, uma mulher descobriu uma susposta traição do namorado em motel com um pequeno detalhe e chocou a web com o ‘poder investigativo’

“Vou contar para vocês como eu descobri uma vez que fui traída por causa de 2 bis. Na minha cidade temum motel que dá (ou dava) 2 bis na hora do pagamento. Pos bem, um dia entrei no carro do fulano e vi os dois bis (quem combra 2 bis. Você compra a caixa”, detalhou na postagem.

Mulher descobre traição do marido em motel de jeito inusitado e choca web com ‘poder investigativo’

O assunto viralizou nas redes sociais rapidamente. No entanto, ela não contou o que aconteceu despois Confira comentários:

“Um monte de gente compra um, dois, três ... Quem é que é obrigado a comprar uma caixa de bis?”, disse uma pessoa.

“O que não me surpreende é ver homem tentando acobertar o cara que eles nem conhecem. eita classe unida”, comentou outra.

“Uma vez meu ex tava no bar com uma mina (enquanto a gente tinha um relacionamento) e tinha uns amigos meus de longa data que não conheciam ele. Eles fizeram um story e o casalzinho apaixonado saiu no fundo. O resto é história”, contou outra.

