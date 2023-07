Ela ganhou 200 dólares para se vestir de Barbie na rua! Tirou tudo?

Milhões de pessoas, em todo o mundo, contam os dias para poder comparecer ao lançamento do filme da Barbie. Este filme, protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, fez com que muitos estabelecimentos adaptassem seus produtos à febre rosa para assim atrair a atenção dos clientes.

Também, há criadores de conteúdo que estão fazendo vídeos relacionados à boneca mais famosa do mundo. Dani Barajas é uma das muitas criadoras de conteúdo que está modificando seu conteúdo e agora compartilha cliques com a temática do filme, que será lançado no próximo dia 20 de julho.

Em um de seus últimos vídeos, Dani saiu às ruas de sua cidade para oferecer duzentos dólares, sim, duzentos dólares, à pessoa que se transformasse em Barbie. A influenciadora abordou uma estudante de arquitetura, que no início não aceitou, mas depois pegou o dinheiro e trocou de roupa.