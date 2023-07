Coincidência do destino: quatro irmãs ficam grávidas ao mesmo tempo

Quatro irmãs estão grávidas ao mesmo tempo, o que elas mesmas classificam como um “choque total”, já que não estavam planejando estar grávidas todas ao mesmo tempo.

A história incomum foi relatada pelo Good Morning America, destacando a emoção de toda a família com a chegada dos bebês neste mesmo ano.

“Eu sei que muitas pessoas dirão: ‘Vocês todas planejaram isso’, mas com duas de nós tendo ajuda de fertilidade, definitivamente não foi planejado. É só que Deus trabalha de maneiras misteriosas”, disse Jessica Hanna à mídia citada.

Além de Hanna, as outras grávidas são suas irmãs Jordan Sutton, de 27 anos, Jena Primsky, de 33; e Jaden Lortz, de 25. Incrivelmente, a data de parto da mais velha é a mesma data de nascimento do seu irmão mais novo: 1 de outubro.

Jordan Sutton foi a primeira a ficar grávida: “Foi um pouco difícil manter o segredo por mais tempo. Acho que eu comecei algo ao ficar grávida primeiro”, expressou.

E foi até a última Páscoa que todas perceberam que estavam grávidas ao mesmo tempo.

Hanna contou que naquele dia ela preparou pequenas bolachas que diziam dentro: “Bebê Hanna, chegando em novembro de 2023″. Ela as distribuiu antes do jantar. Além disso, a mãe das quatro irmãs preparou ovos que tinham dentro uma foto de cada uma e diziam: “Todos meus bebês estão tendo bebês”.

“Foi loucura. Foi muito divertido”, afirmou Primsky. Hanna disse ao site citado acima que “não acreditava. Não acreditava que Jaden tentasse tão cedo, e o mesmo com Jenna, então foi alucinante”.

Jordan Sutton, de 27 anos, será a primeira a dar as boas-vindas ao seu bebê em agosto com seu marido Dylan. Os Sutton esperam para descobrir o sexo do seu primeiro filho. Jenna Primsky e seu marido Mike terão o segundo filho, enquanto que Jaden Lortz e seu marido Jake são os primeiros a terem uma menina. Hanna terá sua menina no dia 11 de novembro com seu parceiro Nolan.

Vínculo familiar

As irmãs concordam que a gravidez simultânea aumentou o laço familiar. Cresceram juntas em Nebraska, nos Estados Unidos, mas atualmente vivem em cidades diferentes.

Elas têm um grupo de bate-papo onde compartilham suas experiências de gravidez, como foi em suas consultas ao médico, desejos, memes e vivências em geral.

É uma sensação muito surreal saber que vamos ter todas essas crianças juntas. Crescemos com uma família grande, com 35 primos, então é como um sonho tornado realidade ter nossos próprios filhos agora que eles podem crescer tão perto. É loucura”, disse Sutton.