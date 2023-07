Apesar de ter condições, homem decide não levar esposa para viagem cara e revela o motivo

Um homem usou o Reddit para contar o porquê de não ter levado sua esposa para uma viagem cara nas últimas férias, apesar de o dinheiro não ser um problema. No entanto, ambos foram criticados nas redes sociais.

“Eu levei minha esposa em algumas viagens realmente incríveis, na minha opinião. E todas as vezes ela passou a viagem inteira reclamando”, iniciou o texto, por meio do usuário u/Majestic-Life4259.

“Então eu desisti. Agora, ou deixo que ela planeje nossas férias sem nenhuma contribuição minha ou planejo boas estadias locais para nós. Por exemplo, vou conseguir ingressos VIP para shows e um hotel muito bom no centro para que possamos ter uma ótima noite”, continuou.

Segundo o homem, suas férias são bem básicas quando planejadas pela esposa. Certa vez, foram ao Havaí. Embora ele tenha gostado, afirmou não terem feito nada de bom pelo local e que preferia uma viagem de helicóptero para ver vulcões e selvas.

Reações na web

“Sinceramente, não percebi, mas já se passaram cinco anos desde que levei minha esposa a algum lugar que consideraria incrível. Essa foi uma viagem de duas semanas para a Islândia”, escreveu o homem. “Recentemente, ela me perguntou por que tirei férias com meus amigos e familiares sobre os quais todos falaram o ano todo, mas quando saímos de férias foi um fim de semana em Branson [Missouri, nos EUA].”

Durante a discussão, ambos se desentenderam sobre a falta de apreciação pelas viagens. De acordo com o homem, era “desanimador passar um mês planejando algo ótimo” e ver sua parceira não se importar ou reclamar. “Ela disse que eu era um idiota por ‘contar pontos’ e agora estou dormindo na casa de hóspedes”, finalizou.

Após o relato, o casal foi duramente criticado pelo comportamento no Reddit.

“Vocês dois parecem reclamar das férias planejadas dos outros. Vocês dois parecem cansativos”, disse um internauta.

“Eles soam como aquelas pessoas ricas que fizeram tantas viagens caras que nada mais parece excitante. Eles também soam mesquinhos e imaturos em sua comunicação. Ficarei muito animado se algum dia puder ir para a Islândia, quanto mais para o Havaí. Nunca terei o privilégio de chamar isso de ‘nada de especial’. Eu acho que eles precisam de um choque da realidade”, disse outro usuário da rede social.

