A verdade sobre uma carta misteriosa encontrada durante a demolição de uma casa foi revelada

Em 1975 uma menina de 14 anos escondeu uma mensagem em uma garrafa atrás de uma das paredes de sua casa. Anos depois, a mensagem foi descoberta por empreiteiros que realizavam obras na casa, após um incêndio atingir parcialmente o local, encontraram a mensagem e decidiram desvendar o mistério por trás da carta escrita à mão.

A jornada em busca da verdade por trás da carta foi compartilhada pelo Journal Star.

Enquanto Dakota Mohn, de Sunnyland, trabalhava na reconstrução e restauração da casa, uma mensagem rabiscada em uma das paredes do imóvel chamou sua atenção. No local, ele encontrou a data “Nota 29/09/1975″ acompanhada de setas apontando para um espaço em meio as madeiras.

Ao seguir as instruções, Dakota se deparou com uma garrafa contendo uma carta de duas páginas assinadas por Stephanie Herron.

“A equipe estava trabalhando na parte de frente da casa e eu limpava os detritos. Foi quando olhei para cima e vi a inscrição na parede. Eu enfiei meu celular lá dentro, fotografei a garrafa e depois retirei a garrafa e a carta. Era como se a garota de 14 anos estivesse ali, conversando com a gente e nos transportando para meio século atrás”.

Carta é encontrada escondida nas paredes de uma casa. (Reprodução / Dakota Mohn)

A autora foi localizada!

Stephanie Herron, que hoje assina como Stephanie Poit tem 61 anos de idade e morou na casa em questão até se mudar para cursar faculdade em outra cidade. Uma das cinco filhas do casal Rose e Earnest Herron, ela nem mesmo se recorda sobre o motivo pelo qual decidiu deixar a mensagem.

“Fiquei chocada quando ouvi sobre a carta! Eu esqueci de tudo sobre isso. A vida continua, os anos passam e não posso acreditar o quanto isso impressionou as pessoas”.

“Estou recebendo mensagens de pessoas que não conheço e de professores que sugeriram aos alunos fazerem algo desse tipo”, conta Stephanie.

A carta em questão, foi escrita durante uma reforma no ano de 1975 e funcionou como uma espécie de cápsula do tempo. Em outros pontos da casa, Stephanie também escondeu algumas moedas antigas.

Leia o texto escrito por ela:

“Hoje é 29 de setembro de 1975. Meu nome é Stephanie Herron, moro aqui com minha mãe, meu pai, Ernest, Becky e Valerie.

Gerald Ford é o presidente, e a Sra Lay nossa vizinha. Minha mãe está grávida e o bebê deve nascer a qualquer momento. Essa casa foi construída em 1872 e estamos tentando modernizá-la. Nós moramos aqui há 8 anos.

Tenho 14 anos, Val tem 16 e Becky tem 12. Espero que você seja feliz nessa casa.

Steph”.

O atual proprietário da casa e o empreiteiro pretendem preservar a mensagem deixada por Stephanie, que defende a ideia de deixar a garrafa com a carta na casa para que outras gerações a encontrem.

“Uma espécie de mistério para outra pessoa descobrir depois”, finaliza.

