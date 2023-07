Sogra decide ir ao casamento do filho usando um vestido de noiva e nora afirma: ‘É para me irritar’

Trajes para casamento sempre dão o que falar, ainda mais quando se diz respeito ao cortejo nupcial que acompanha os noivos. Madrinhas, padrinhos e pais sempre têm suas roupas cuidadosamente escolhidas de forma a não ofuscar o brilho da noiva, mas algumas mães não fazem tanta questão de se colocar em segundo plano.

Uma noiva recentemente se surpreendeu ao descobrir os planos de sua sogra para seu casamento. Enquanto ela esperava que todos seguissem as regras básicas de etiqueta para a celebração, a sogra fez questão de usar um vestido de noiva.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva, que contou o caso no Reddit, acredita que a sogra esteja agindo propositalmente por ser contra seu casamento.

“Considerando o quanto ela não gosta de mim e faz questão que eu saiba que ela não me quer casada com seu filho, eu tenho certeza que ela está agindo propositalmente para atrapalhar o nosso dia”, conta a noiva.

A sogra não aceitou um não como resposta

Segundo a noiva, a sogra se recusou a usar qualquer outro tipo de roupa para o casamento do filho, e ainda tentou forçar a jovem a comprar o vestido de noiva usado de uma de suas colegas de trabalho.

“Ela queria que eu comprasse o vestido de uma de suas colegas de trabalho que se divorciou. Ela sabe que eu não gostei do modelo”, conta.

“Eu falei com ela, ela insistiu na peça e encomendou o vestido para ela mesma usar no meu casamento. Por favor, me digam que não estou exagerando em estar incomodada”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve buscar o apoio do marido diante das atitudes de sua mãe.

“É para chamar a atenção. Vi a mãe de uma noiva que usou um vestido branco e brilhante no casamento da filha. A filha não teve coragem de dizer não”, comentou uma pessoa.

“Isso é um vestido de noiva, mas deixe seu noivo dizer isso a ela. Ele deveria estar te defendendo se ela tem um histórico de agir dessa forma com você”, comentou outra.