Professora do ensino básico dança rebolando na frente da classe e viraliza

TikTok é a rede social favorita para todos os tipos de público. Desde os mais jovens aos mais velhos, não importa se é hora de descanso ou de trabalho, a aplicação está sempre em uso. Uma professora do ensino primário usou a rede ao se gravar dançando e foi fortemente criticada na Internet.

Professora de escola básico arrasa na frente do quadro-negro e causa furor nas redes sociais

O vídeo do TikTok de uma professora de ensino fundamental de uma escola rural que “rebola” na frente da lousa na aula se tornou viral. A professora afirma que de segunda a sexta ela é professora, mas sábado e domingo ela sai para se divertir com seus amigos.

A usuária do TikTok @nancybonc compartilhou um vídeo viral em sua conta afirmando que os professores têm direito a uma vida social como qualquer outra pessoa.

No material audiovisual, a professora é vista na sala de aula vestindo uma blusa cor de vinho com o logotipo da Secretaria de Educação Pública e uma calça jeans ajustada à cintura.

O vídeo se tornou viral no TikTok e gerou centenas de comentários

Na frente do quadro negro da sala de aula, a professora começa a dança com uma música infantil e coreografia para crianças, aplaudindo e sorrindo, mas quando o ritmo muda para um gênero mais urbano como o reggaeton, a docente começa a balançar os quadris e mostrar seus passos no ritmo da música.

“Nós professores também temos vida social”, foi o título do vídeo.

A música escolhida pela professora é "Raka Taka Taka", de DJ Bryanflow, John Eric e Los Fantásticos.

A professora compartilha vídeos de suas aulas, mas o vencedor com mais visualizações foi o dessa dança. Nancy Bon possui mais de 68 mil seguidores no TikTok.