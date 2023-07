Noiva reclama do vestido da irmã e a acusa de estragar seu casamento

Uma mulher ficou extremamente revoltada após se sentir humilhada durante o casamento de sua irmã. Enquanto ela e o noivo seguiram o código de vestimenta estipulado pelo casal, outros convidados apareceram vestidos de forma “mais informal” do que o solicitado.

Conforme um post do The Mirror, a mulher, que tem um grande apreço pelo assunto ‘moda’, decidiu estrear um presente de seu noivo no dia do casamento da irmã.

Para isso, ela utilizou um vestido sem alças da grife Alexander McQueen, acompanhado por um belo colar e brincos de pérola, todos presentes enviados por seu noivo, que compareceu usando um smoking.

“Nós nos vestimos de acordo com o código de vestimenta que era formal, com social completo como opcional. Acontece que minha irmã afirmou que ‘não queria dizer social completo’, mas apenas algo ‘mais formal’, e não deixou isso claro no convite ao colocar como opcional”.

“O casamento foi mais esporte fino do que social completo e meu vestido acabou se destacando e parecendo mais chique que o vestido de noiva da minha irmã. Nós acabamos ficando extremamente envergonhados”, revela a jovem.

Ela teme pelo próprio casamento

Seguindo seu relato, a jovem conta que a irmã decidiu abordá-los durante o casamento para informar que eles estavam “apenas se exibindo e chamando atenção”, o que fez o casal ir embora mais cedo.

“Eu disse a ela que o convite dizia roupa social com social completo como opcional, ao que meu noivo disse que estávamos vestidos de forma adequada. Ele assumiu a responsabilidade pelo meu vestido, mas ainda assim minha irmã o chamou de nojento e esnobe. Nós fomos embora mais cedo e todos estão chateados por causa disso”.

“No próximo mês é o nosso casamento e seguimos o mesmo código de vestimenta, mas estamos preocupados que todos apareçam da mesma forma que no casamento da minha irmã, quando optamos por algo mais formal”, revela.

Para os usuários do Reddit, o casal sabia muito bem que chamaria a atenção e ainda assim optaram pelas roupas extravagantes.

“Você está mais preocupada com o que vai acontecer no seu casamento do que com o que aconteceu no da sua irmã. Você deveria ter pesquisado no Google o que era condizente com o código de vestimenta dela”, comentou uma pessoa.

“Um smoking é social completo, um terno é formal. Claro que sua irmã ficou aborrecida quando vocês apareceram com roupas de gala para chamar atenção no casamento dela”, finalizou outra.