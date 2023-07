Idoso ganhou R$ 260 milhões na loteria há mais de uma década, mas resolveu esconder de sua família por isso

Se você faturasse um prêmio milionário na loteria, qual a primeira coisa que faria? Embora muitos possam dizer que talvez ajudariam a família, a história de um idoso dos Estados Unidos ganhou as páginas de notícias após ele revelar que tomou uma decisão um “tanto diferente”. Vamos entender melhor este caso?

Para quem está curioso, segundo detalha o portal argentino TN, o idoso de 67 anos, que se autointitula como “premiado de perfil baixo”, faturou U$ 55 milhões de dólares há mais de uma década, porém optou por não contar à ninguém, o que inclui pessoas próximas e familiares.

“Eu mantive um perfil baixo. Comprei um caminhão novo e uma casa, mas disse a eles que estava alugando a casa. Fiz mal em não contar a ninguém? Sei que meus pais não teriam pedido nada, mas minha irmã teria me dito para doar metade para a igreja dela. Não doei dinheiro a ninguém e a nenhuma organização”, contou o idoso que vive atualmente no estado da Califórnia.

Os conflitos do idoso com a família

Em seu relato, o idoso disse que está muito cômodo com sua vida, ressaltando que não gasta muito, não tem filhos e que ambos os pais são falecidos. “Não tenho nenhum relacionamento com minha irmã porque não gosto dela e de seu marido e não falo com ela há mais de 10 anos. Espero que não tenha ideia de onde eu moro. Além disso, meus pais a tiraram de casa antes de morrer. Ela tentou fazer algumas coisas horríveis com nossos pais, mas consegui impedir”, explicou.

Por fim, embora os ganhadores da loteria nos Estados Unidos façam parte de um registro público, diversos internautas elogiaram a capacidade do idoso em se manter no anonimato por tanto tempo.

