‘Falha na Matrix’: vídeo de mulher ‘parada no tempo’ chama atenção nas redes sociais

Um registro inusitado está deixando os internautas de cabelos em pé. Em um vídeo, publicado no TikTok, é possível ver o momento em que uma mulher está “completamente congelada” durante sua caminhada em uma rua movimentada.

Conforme a publicação do The Sun, o registro, que viralizou no TikTok, já conquistou mais de 5,5 milhões de visualizações e impressionou diversos usuários que fizeram questão de comentar na publicação.

Na filmagem, publicada por um usuário não identificado, é possível ver o momento em que uma mulher está completamente parada em meio a uma caminhada, enquanto os carros e demais pedestres agem normalmente na rua.

A mulher, de blusa preta e calça branca, está completamente parada em posição de caminhada, espantando o cinegrafista amador: “Por que ela está congelada? Mano. Estou viajando? Ela ficou parada assim por um minuto antes de sair como se nada tivesse acontecido”.

Com um pé na frente do outro e os braços parados como se tivessem congelado em meio a um movimento, é possível notar que até mesmo o penteado rabo de cavalo usado por ela está “parado no tempo”.

Os internautas ficaram impressionados!

O registro se torna ainda mais estranho quando a mulher simplesmente volta a caminhar pela rua como se nada tivesse acontecido, surpreendendo até mesmo o cinegrafista que solta um sonoro palavrão durante a gravação.

Em meio aos comentários, diversas pessoas ficaram atentas aos detalhes e ressaltaram a surpresa com o registro.

“Até o cabelo dela estava congelado! A maneira como o vento nem move suas roupas ou cabelos, tudo está completamente congelado!”, comentou uma pessoa.

“Às vezes acho que caímos em alguma dimensão diferente”, comentou outra.

“Parece que ela do nada pensou que um carro estava vindo, parou com tudo, e depois seguiu andando normalmente”, finalizou uma terceira.

