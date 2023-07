“Boladão”: Golfinho enfurecido ataca e quebra três costelas de banhista de 60 anos

Um homem de 60 anos teve várias costelas quebradas quando nadava no litoral de Mihama, no Japão, após o ataque de um golfinho enfurecido com a presença de banhistas no local, segundo The Sun.

Além das poderosas cabeçadas, que machucaram suas costelas, o animal mordia seus pés e tentava a todo custo arrastá-lo para o fundo do mar, em um gesto que os especialistas não sabem como explicar. Ele também sofreu ferimentos de mordidas nas mãos.

No mesmo local, uma mulher que nadava com uma bóia cor de rosa também foi alvo do mesmo animal, que mordia o objeto flutuante e tentava arrastá-lo para o fundo.

Foram pelo menos seis ataques a banhistas por golfinhos na costa de Fujui, segundo a polícia, algum deles com sinais de mordidas do animal.

Em função dos ataques, a polícia fixou uma placa alertando os nadadores sobre ataques de golfinhos perigosos, cuja história de ataques está deixando a todos perplexos.

Caso semelhante ocorreu na Bolívia no início do ano, quando um desses animais mordeu e quase arrancou o pé de uma turista britânica. Claire Bye, de 28 anos, nadava no rio Santa Rosa de Yacuma e foi atacada por um raro boto rosa.

Ataques de golfinhos a banhistas, exceto em caso de animais feridos ou fêmeas grávidas, não são comuns, mas os especialistas acreditam que os animais ficam estressados quando dividem espaço nas praias com banhistas.

Outros estudiosos da vida marinha dizem que o comportamento natural do animal é interrompido quando os humanos nadam muito próximos, mas nenhum deles conseguiu até agora determinar a real razão dos ataques que esses animais têm realizado em vários locais do mundo.

No ano passado, um golfinho atacou seu treinador durante o show Flipper, no Miami Seaquarium, tentado afogá-lo na frente de dezenas de famílias que assistiam apavoradas ao evento.

Assim como os golfinhos, as orcas também são animais mamíferos, e os ataques da baleia assassina a barcos e seres humanos também têm aumentado