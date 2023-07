Mulher cria regras para morar junto com o namorado e ameaça deixá-lo caso ele não as siga

Uma mulher está causando a maior confusão no Reddit depois de revelar que instituiu duas regras para poder dividir uma casa com seu namorado. Para ela, a quebra de qualquer uma das regras levará ao término do relacionamento.

Segundo o The Mirror, a jovem, de 21 anos, contou suas regras por meio de uma publicação em um tópico da plataforma, onde pediu a opinião de outras pessoas.

Sem se identificar, a jovem, que já mora junto com o namorado na casa dos pais dele, afirmou que tem duas regras básicas para poder conviver em harmonia com o parceiro.

“Quero que ele saiba que tenho duas regras que, se ele se recusar a aceitar ou não cumprir, podem levar ao fim do nosso relacionamento”, começa a jovem.

“Nossos hobbies devem ficar restritos aos nossos escritórios. Não quero modelos de avião espalhados pela casa e decorando todos os ambientes. Não me importo se ele quiser essas coisas em seu escritório, mas não quero esses itens espalhados por toda a casa”.

Organização

Além de manter os hobbies armazenados no escritório, a jovem ainda conta que tem uma segunda regra envolvendo a limpeza e organização dos espaços.

“Quero nossas correspondências e papéis organizados, não quero coisas de outros espaços em lugares que devem ser ocupados para fins específicos. Essas regras são apenas uma forma de melhorar nossos hábitos, e valem para nós dois”.

“Acho que não vou conseguir conviver com ele se ele se recusar a aceitar isso. Se ele se mostrar empenhado em melhorar, eu posso até ser paciente porque sei que mudanças de hábito são complicadas e levam tempo”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, as regras estipuladas por ela não são nada de outro mundo.

“Parece razoável para mim. Você quer começar de novo em um espaço seu e sem a confusão de uma casa dividida com outras pessoas”, comentou uma pessoa.

“Certifique-se de se comunicar bem com seu parceiro e deixe claro que não está esperando algo extremamente organizado e impecável, completamente fora da realidade. É fácil interpretar seu pedido da forma errada”, finalizou outra.

