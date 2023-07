‘Emprego dos sonhos’ paga R$20 mil reais para candidato dormir no expediente

O sonho da maioria dos trabalhadores é conquistar um emprego tranquilo, que gere uma boa renda no final do mês e que possibilite conciliar momentos de lazer e descanso com o trabalho.

Ao que tudo indica, o sonho de um trabalhador brasileiro está prestes a se tornar realidade. E o processo seletivo está prestes a começar.

Em uma iniciativa que conquistou os consumidores brasileiros, a Emma Colchões está prestes a promover a segunda edição da ação “Emprego dos Sonhos”.

Com o pagamento mensal de R$20 mil, a intenção é contratar um “especialista do sono” para testar a linha de produtos da marca tendo como a única responsabilidade aproveitar dos produtos e compartilhar suas experiências nas redes sociais.

No ano passado, a ação movimentou a internet e chamou a atenção do público, e de diversas pessoas que sempre sonharam em “ganhar dinheiro para dormir”.

Na ocasião, Monnic Monteiro foi a selecionada no processo seletivo e afirmou ter aproveitado cada momento da experiência, que dura 2 meses.

“Ser a especialista do sono foi com certeza uma das melhores experiências que já tive! Além de transformar minha vida melhorando a qualidade do meu sono, me deram a oportunidade de representar essa marca tão incrível. Sou extremamente grata pela confiança no eu trabalho e por sempre me darem apoio e espaço para criar do meu jeito. Foram meses sensacionais, vou sentir saudade”!

Processo seletivo

Se você tem mais de 18 anos e é capaz de criar conteúdos criativos para as redes sociais, então este trabalho pode ser seu!

Para isso, você precisará se cadastrar no site, preencher as informações solicitadas e enviar um vídeo entre 60 e 90 segundos explicando o que é capaz de tirar o seu sono e porque você deve ser escolhido para a vaga.

Caso seja selecionado, o candidato receberá os produtos de acordo com suas preferências e necessidades, e deverá publicar vídeos e postagens nas redes sociais relatando sua experiência sincera com os produtos. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30 de julho.

