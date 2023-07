Alerta: Golpes com vozes familiares clonadas usando Inteligência Artificial aumentam

Golpes clonando voz de parentes com IA Inteligencia Artificial

O avanço da Inteligência Artificial tornou-se uma faca de dois gumes. Se a visão positiva é enorme, a negativa não para de crescer: neste último campo estão as fraudes com vozes familiares clonadas.

A rede CBS publicou recentemente o caso da estadunidense Jennifer Destefano, que recebeu uma ligação desesperada de sua filha Brianna, de 15 anos. Não era ela, mas sim uma clonagem realizada com IA.

Ela disse: “Mamãe, esses homens maus me pegaram, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me”, relatou Destefano. “E este homem ficou muito agressivo, ‘Estou com sua filha’. Foi então que entrei em pânico”.

A pessoa exigiu o pagamento de um milhão de dólares. Felizmente, Destefano percebeu a tempo, contatou sua filha e evitou a fraude.

"Uma voz é como uma impressão digital. Essa é a impressão digital única que está sendo explorada e transformada em arma. Tem que parar", disse Destefano à CBS.

Quando isso acontece com pessoas mais velhas, as fraudes geralmente têm sucesso para os criminosos.

O caso dos avós diante da “gravidade” do neto

Pode ter sido o caso de Ruth Card e Greg Grace, de 73 e 75 anos, que contaram o que aconteceu ao Washington Post. Uma voz similar a do seu neto Brandon ligou dizendo que estava na prisão, sem carteira nem celular, e que precisava de dinheiro para pagar a fiança.

"Definitivamente tivemos essa sensação de... medo... que precisamos ajudá-lo agora mesmo", disse Ruth ao jornal americano. Os dois saíram para o seu banco em Regina, Saskatchewan, para sacar 3 mil dólares canadenses.

Como esse era o limite estabelecido na entidade, foram para outro banco para sacar mais dinheiro.

Mas um gerente do banco percebeu a situação e os levou para a sua sala: outro cliente tinha recebido uma ligação similar. A voz tinha sido clonada por Inteligência Artificial e a pessoa do telefone, muito provavelmente, não era seu neto.

Como evitar sofrer golpes de clonagem de voz de Inteligência Artificial?

Frente a este tipo de situações, a recomendação sempre é manter a calma e tentar verificar por outro meio se realmente é o familiar que está ligando.

Recentemente publicamos no FayerWayer as recomendações de Niklas Myhr, professor da Universidade de Chapman, para evitar ser enganado pela clonagem de voz.

A primeira: acordar com seus entes queridos uma palavra secreta que sirva como chave em casos de pressão.

E a segunda: desconfie sempre, seja cético em relação a esse tipo de circunstância.

