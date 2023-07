Noiva proíbe a filha do noivo de participar do casamento

Um homem está reconsiderando seu futuro casamento depois que uma atitude da noiva disparou um sinal de alerta. Enquanto ele quer a presença da filha na celebração, a mulher afirmou que essa escolha cabe única e exclusivamente a ela.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o noivo decidiu desabafar no Reddit depois de ficar completamente irritado com a situação.

Segundo ele, sua filha, de um relacionamento anterior, tem 11 anos de idade e passa o tempo alternando entre a sua casa e a casa de sua ex-esposa.

Quando ele conheceu a atual noiva, tomou o cuidado de reparar no relacionamento dela com a filha antes de decidir tornar as coisas mais sérias. Ainda assim, ele pode ter cometido um erro.

“Meu divórcio foi amigável e nós dividimos a custódia da nossa filha, P. Ela e minha noiva se dão muito bem e, depois de cinco anos de namoro, eu a pedi em casamento”.

A reação da noiva o surpreendeu

O homem então conta que a noiva se animou e começou a planejar o grande dia do casal, começando pelas amigas que seriam suas madrinhas.

“Ela também disse que queria que sua sobrinha fosse uma florista e eu disse que tudo bem, mas que também queria minha filha como florista. Ela olhou para mim e disse que minha filha ‘não se encaixaria’ no papel”.

“Fiquei com raiva e disse a ela que minha filha estaria no casamento, e ela simplesmente ficou magoada e disse que ela é quem define as meninas que vão participar do casamento e que P não seria uma delas. Eu então a avisei que isso pode fazer com que não aconteça um casamento”.

Segundo ele, a filha confessou que estava animada para participar da celebração e que ficaria feliz com qualquer vestido que a madrasta escolhesse para ela. Sem saber da decisão da noiva, o pai conta que ficou de coração partido ao ouvir a filha.

“Disse a minha noiva para pensar bem em sua decisão e vou ficar na casa de um amigo enquanto ela reflete. Minha sogra está falando que eu sou um idiota e que minha filha não precisa estar no meu casamento, mas não acho que fui longe demais”.

Os usuários do Reddit concordaram e afirmaram que ele é quem deve repensar o casamento.

“É um grande sinal de alerta! Se ela não quer incluir a enteada no casamento então não espere que ela inclua sua filha na vida dela”, comentou uma pessoa.

“Parabéns por defender sua filha. Essa é a atitude de um pai de verdade. Sua noiva está tentando tirar P de seu casamento e da sua vida”, finalizou outra.