Mulher revela problemas com parente que insiste em ingresso para ver show de Taylor Swift: ‘Estou prestes a bloquear’

Após Taylor Swift anunciar sua turnê na Europa, a informação agitou os fãs da cantora que vivem na região. Com a alta demanda de ingressos, a presença em um de seus shows acaba sendo disputada. Com o código de compra em mãos, uma mulher revelou em um servidor do Reddit ter enfrentado problemas com a insistência de uma parente, que também deseja ver o show.

“Espero levar minha irmãzinha para ver Taylor no próximo ano (Reino Unido) com minha filha e sua amiga (ambas com seis anos) e, felizmente, recebi um código de acesso para comprar ingressos. Infelizmente, meu pai ficou um pouco empolgado com isso e agora é de conhecimento público”, iniciou o relato, por meio do usuário u/SoupSatireSleep.

“Recebi seis mensagens de pessoas pedindo [o código para adquirir os] ingressos (me desculpei e disse que estou usando meus quatro e desejei boa sorte). Mas estou tendo problemas com um parente que está exigindo nosso código para ela e sua filha”, continuiu.

Leia mais:

Sonho de uma fã

Ao longo do relato, a mulher contou que aparentemente a filha de sua parente está desesperada para ver Taylpr Swift e ficou “arrasada” quando não pôde ir com sua mãe em um de seus shows em seu país de origem.

“Eu recusei educadamente e falei que estou usando meus quatro códigos, ela então disse que minha filha e amiga são muito jovens para apreciar o show”, escreveu.

Após seu apelo não ter adiantado, a mulher insistiu que o código poderia ser usado por ambas e tornou sua petição pelos ingressos pública, segundo o texto.

“Essa pessoa vai ficar com minha família durante o mês do show no ano que vem, então me pediram para ‘manter as coisas civilizadas’ e ‘compromisso com ela’. Estou ficando sem ideias e prestes a explodir e bloqueá-la”, finalizou o texto na plataforma.