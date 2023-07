Jovem recebe críticas por não preparar panquecas à família de namorada: ‘Me sinto uma idiota’

Uma jovem de 17 anos revelou em um fórum da internet ter sido criticada pela tia de sua namorada, após não preparar panquecas à família. Embora tenha explicado a razão pela qual não as preparou, ainda assim contou ter se sentido uma “idiota”.

“Sou uma péssima cozinheira. Cozinhar é um dos meus estresses e, em muitas ocasiões, tive colapsos por não conseguir ferver o macarrão. Por causa disso, raramente cozinho para os outros porque é apenas um estresse adicional que leva a um resultado pior”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/lovely__lia-chan.

“Decidi fazer algumas panquecas para mim e para minha namorada, moro com ela e sua família há mais de um ano por motivos pessoais e atualmente ela tem uma família extensa hospedada”, continuou o desabafo.

Crítica e consolo

Após preparar as panquecas, a tia de sua namorada as viu na cozinha e iniciou o disparo de críticas. Embora tenha sido atacada, recebeu o consolo da parceira.

“A tia dela nos viu na cozinha e começou a reclamar que nunca oferecemos panquecas para ela ou para qualquer outra pessoa. Expliquei educadamente que teríamos que sair para o trabalho em breve e não tínhamos tempo para cozinhar tantos”, contou ela no Reddit.

“Ela afirma que nem deveríamos estar fazendo para nós mesmas nesse caso, já que não era justo com todos os outros (não sei por que eles não podem simplesmente fazer as suas próprias se estão tão desesperados por panquecas). Minha namorada me diz para não ouvi-la e que ela está basicamente sempre começando discussões estúpidas, mas eu me sinto um idiota por não oferecer”, finalizou o texto.

