Homem finge ser celebridade com montagens em Instagram e ganha verdadeiros fãs

Um jovem da Nova Zelândia, de 28 anos, chamou a atenção de internautas, após começar a publicar fotos de si com photoshop nas primeiras páginas de grandes veículos internacionais, como a Page Six e a Vogue. Em conversa com o The Post, Duncan Killick falou sobre suas motivações.

“Hoje em dia, todo mundo está vivendo vidas adulteradas nas [mídias] sociais, então estou meio que fazendo a mesma coisa – mas talvez com um pouco mais de drama”, contou o rapaz, que atualmente vive no centro de Londres.

O jovem se inspirou em criar suas montagens, sendo uma celebridade, depois de ver uma foto sua que seu amigo tirou em 2019. Ao dar zoom na foto e enxergar a pose de uma celebridade, acabou acendendo a lâmpada da imaginação. “Naquele momento, eu pensei: ‘Fod*-se, vamos ser famosos’”, disse.

Onda nos movimentos

Em uma postagem, Killick estampa uma foto em que é cercado por paparazzi com a hashtag ‘#FreeDuncan’ (Liberte Duncan, em tradução livre), após inspirar-se no movimento da web de grande peso em que incentivava a suspensão da tutela de Britney Sprears.

“‘FreeBritney’ foi um movimento, e ainda estou obcecado com o quão profundamente seus fãs se preocupam por ela ter saído dessa situação angustiante. Espero que meus fãs façam o mesmo por mim”, brincou Killick, com a montagem na capa da Rolling Stones.

Cientes de que tudo não passa de uma brincadeira, os seguidores de Duncan acabaram entrando no “surto coletivo” de enxergá-lo como uma celebridade nas redes sociais. No entanto, seus seguidores acabaram, de fato, se tornando fãs de seu trabalho.

“Duncan, posso pegar seu autógrafo, por favor?” Escreveu um usuário do Instagram em uma postagem recente. “Eu apoio totalmente você, Duncan, sou seu maior fã”, disse outro.

Como um experimento divertido, Duncan explica que nunca teve o objetivo de viralizar. No entanto, espera ver o que acontece após sua página ganhar cada vez mais seguidores.

“Nunca foi ambição da página ficar famosa – era mais [sobre] eu ter um hobby paralelo e apenas postar fotos minhas”, contou. “É uma vibração, é tão interessante estar nessa pequena jornada, então acho que vou continuar rolando com isso e ver o que acontece.”