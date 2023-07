Esposa descobre segredo do marido que pode colocar o casamento em risco

Um casal está passando por momentos de tensão depois que a mulher descobriu um antigo segredo do marido. Enquanto lutava para se sustentar durante o período da faculdade, o homem foi doador de esperma para clínicas de fertilização.

Conforme o relato, feito no Reddit e publicado pelo The Mirror, o homem, que manteve sua identidade em segredo, conta que durante a faculdade precisou se tornar um doador de esperma para conseguir dinheiro o suficiente para se sustentar.

No entanto, após conhecer a esposa ele decidiu parar com as doações, as quais também via como uma maneira de ajudar casais que têm dificuldades em conceber.

“Estamos casados há seis anos e eu a conheci no último ano da faculdade. Eu deixei de doar assim que nos conhecemos. Nós tivemos nossos filhos e tudo segue conforme o planejado”.

“Alguns anos atrás nós passamos por um momento de dificuldade e eu precisei doar novamente para conseguir algum dinheiro para casa. Eu acabei deixando de lado a história e não mencionei para ela o que eu fazia para ter dinheiro além do trabalho”, revela o homem.

Ela acabou descobrindo

Durante um encontro com outro casal, o assunto acabou sendo abordado quando os amigos compartilharam que estão passando por problemas para engravidar naturalmente.

Pensando em ajudar, o homem então revelou sua “ocupação secreta” durante a faculdade e as motivações que o levaram a isso.

“Eu mencionei que fui doador durante a faculdade, mas minha esposa ficou mais chocada do que eu imaginava”.

“Ela ficou visivelmente abalada, mas depois deixou para lá. Porém, quando chegamos em casa, ela me questionou sobre a história e eu expliquei que não via necessidade de abordar esse assunto, mas ela ficou magoada e disse que eu posso ter filhos espalhados por aí que eu nem mesmo conheço”.

Leia também: Mãe se revolta após filha nascer antes da data prevista: ‘Estragou o nome’

“Eu então disse a ela que os meus únicos filhos são os nossos, mas ela afirma que a doação é praticamente uma forma de traição. Eu acho que eu não deveria ter contado a ela, e ainda estou me sentindo um idiota”, finaliza o homem.

Apesar da situação, os usuários do Reddit o acalmaram e afirmaram que doar esperma não faz dele um traidor.

“Você não traiu sua esposa doando o esperam antes de conhecê-la, mas sabe que deveria ter ao menos perguntado a opinião dela sobre a doação feita depois do casamento”, comentou uma pessoa.

“Se você precisa de dinheiro, faça uma doação de plasma. Ele não vai atrás de você para te assombrar e você também ajuda as pessoas necessitadas”, comentou outra.