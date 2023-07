Ela é a modelo da OnlyFans que ganha mais ou igual a um CEO

Esta é a história da colombiana Angie Brand, que é uma das modelos que se junta a centenas de casos de sucesso econômico através do OnlyFans. A jovem, com 19 anos, está triunfando na plataforma, conseguindo ganhar milhares de dólares, aproximadamente mais de 40 mil dólares, que é semelhante ou mais do que o salário mensal de um CEO de uma empresa em seu país.

Angie compartilha vídeos e fotografias que contêm material explícito para adultos e que são adquiridos por seus assinantes na ‘plataforma azul’.

Mensalmente, ela consegue um salário de USD 45.000 e tornou isso público através de suas redes sociais, nos stories do seu Instagram, onde ela garantiu: “Obviamente, eu não faço isso todos os meses”.

Em seu perfil, Brand se apresenta como uma linda garota colombiana, “traquina”, que posta conteúdo diariamente simulando que é namorada virtual.

Angie Brand fatura mais de USD 40.000 ao mês. Imagem: captura de tela do Instagram: @angiebrand07

A modelo promove um amplo catálogo onde oferece aos seus seguidores conteúdo explícito para adultos, desafios, vídeos personalizados, classificação de TikToks, cosplays e interação personalizada com o seu público por meio de ‘sexting’ e chamadas por vídeo.

A quantia de seu lucro chamou a atenção

De acordo com Merca2.0, um estudo de remuneração de 2023, realizado pela empresa de recrutamento Page Executive, revelou que, na Colômbia, altos executivos de empresas no país estão em terceiro lugar no ranking de salários na América Latina, em cargos como diretor financeiro, diretor de operações e diretor de tecnologia; mesmo assim, a modelo do OnlyFans ganha mais do que eles.

De acordo com a pesquisa, um diretor executivo pode receber um salário de nove mil e setecentos dólares em empresas que faturam entre cinquenta e duzentos milhões de dólares.

Angie Brand ganha mais que alguns membros importantes das empresas de seu país. Imagem: captura de tela de @angiebrand07

Enquanto uma pessoa que ocupa a posição de gerente no país sul-americano pode ganhar desde USD 12.123,89 por mês e um diretor de finanças está em um intervalo entre os USD 14.548,66.

Foi assim que Angie Brand chamou a atenção, pois através do seu OnlyFans ela conseguiu gerar mais receitas do que os profissionais da área, já que milhares de assinantes pagam todos os meses para obter seu conteúdo exclusivo.