A investida mortal: Registro flagra onça implacável capturando jacaré no coração do Pantanal

Um novo vídeo flagra momento em que um jacaré ignora o perigo e se arrisca próximo de uma onça, uma das maiores predadoras do pantanal.

O momento foi compartilhado no Instagram recentemente pelo fotógrafo especializado @erisvaldowildlifephotographer.

“Onça_pintada (jaguar).@biodiverse_brazil_tours @amelowildlifephotography.©Erisvaldo Almeida🐆wildlife photographer.#pantanal #5wf #pantanalwildlife #bichosdomundo #brwildanimals3anos #brazilwildlife #fotosmt #wildlifephotography #wildlifeconservation #matogrosso_brasil #bbcearth #wildlife #bbcnews #earthcapture #brasil_desconhecido #bbcbrasil #pantanaloficial”, comentou.

Na sequência, é possível o animal capturando a presa em um rio no Pantanal, em um momento impressionante.

A postagem viralizou nas redes e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro impressionante abaixo:

Sequência flagra momento em que onça captura presa no Pantanal com ataque mortal em segundos

Em outro registro impressionante, uma nova sequência flagra o momento em que uma onça captura um jacaré gigante-

Compartilhado no Instagram pelo especialista @bertiegregory, o registro viralizou rapidamente entre os usuários.

“Aqui está um vídeo feito por @bertiegregory de um trabalho com Steve. Uma onça-pintada caça jacarés com sucesso na região do Pantanal, no Brasil. A natureza aquática, a enorme força de mordida e o imenso poder de uma onça permitem que eles cacem jacarés regularmente nesta área”, completou.

Na sequência, é possível ver o animal capturando a presa em um momento dramático.

O registro foi captado na mesma região do Pantanal. Confira vídeo:

Com informações do Instagram

