Restaurante revela traição ao compartilhar fotos dos clientes

Um restaurante mexicano se tornou viral depois que revelou uma traição ao postar fotos dos seus clientes nas redes sociais, segundo o portal Net Notícias.

Nas imagens compartilhadas no Facebook para atrair clientes, é possível ver como um homem está em um momento romântico com uma mulher na mesa do local. No entanto as fotos desencadearam um problema para os envolvidos.

Nos comentários, um dos clientes fotografados pediu para que a imagem fossem retiradas, pois estava com outra mulher e isso causou problemas com sua esposa. Logo, o mesmo seguidor informou que o post acabou com o seu casamento.

Sabadito Lindo y Querido en Wipizz Santiago 🐥🐥 Arma tu team y ven a disfrutar de esta agradable noche familiar, te estamos esperando!!! #KingsOfSports #KingsOfPizza 👑🍕 Posted by Wipizz Santiago on Saturday, July 8, 2023

A mulher traída foi até as redes sociais e confirmou o término dizendo “até ontem eu era a esposa dele”.

Reprodução (foto)

A situação se popularizou nas redes e virou motivo de piada, mas também teve quem achou o ocorrido muito triste e disse que nunca visitaria o restaurante em solidariedade ao infiel.

Agora, diversas pessoas estão procurando imagens tentando encontrar possíveis infidelidades e o restaurante foi apontando como um perfil perfeito para “expor traições” na rede.

Outro caso de traição que se tornou viral no TikTok, mostra o momento em que uma mulher encontra o marido relaxando na praia com uma “amiga”.

Ela revela que o homem disse que iria trabalhar, mas o encontra deitado na areia com a amante e o questiona: “José, o que você faz aqui? Esse é o seu trabalho? Que lindo seu trabalho, meu amor, perfeito seu trabalho”.

Na segunda parte do vídeo, a mulher tenta abordar a amante perguntando se ela sabe que ele tem esposa e filhos, ao que a outra reponde que “sim”.

“Se valorize, mulher. E Você é um infiel, disse que ia mudar”, desabafa a esposa, que afirma que eles têm filhos e uma relação estável.

