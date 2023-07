Pego no flagra! Jovem revelou que descobriu a infidelidade do seu namorado graças ao Google Maps

A infidelidade é uma das coisas que não são socialmente aceitas, pois sempre, nas relações em que ela ocorre, uma pessoa sai ferida e com danos psicológicos. Da mesma forma, um pacto de lealdade que foi criado entre duas pessoas que estabeleceram um vínculo de confiança, onde havia um trato de serem apenas duas em um processo de construção de relacionamento, é quebrado. Este assunto é um dos que gera mais controvérsia e chama a atenção dos internautas. Assim, recentemente, a história de uma jovem que, através da plataforma TikTok, contou que descobriu a infidelidade do namorado graças ao Google Maps chamou a atenção.

A jovem Sofía Rosales, que tem a conta @soofia.rosales na rede social chinesa, contou como o seu namorado a traiu e deixou evidências nesse aplicativo.

No vídeo publicado, Sofia conta que seu companheiro falou para ela sobre um restaurante onde ele havia comido um delicioso doce, e disse então que deveriam experimentar juntos. Sofia queria aproveitar a ocasião para surpreender o namorado no entanto, ela foi quem acabou surpreendida.

Jovem descobriu a infidelidade do seu namorado graças ao Google Maps

Graças ao Google Maps, ela descobriu as traições

O que houve foi que a jovem queria fazer uma grande surpresa ao seu namorado, por isso ela não queria perguntar a ele onde era a localização. Então, ela tomou a decisão de usar o Google Maps para conseguir encontrar a padaria.

Quando encontrou o endereço do estabelecimento, se dirigiu à parte onde os usuários fazem comentários e dão suas opiniões sobre o lugar. Foi lá que ela encontrou evidências de que não era a única na vida do seu namorado.

Então ela encontrou a fotografia do seu amado e isso a levou a continuar a investigar. “Eu disse: vamos ver as opiniões, ver se as pessoas gostaram da comida, e eu comecei a ver, então encontrei a foto que ele me mandou e eu disse ‘ah caramba!’ Então eu entrei exatamente no dia em que ela foi publicada e foi exatamente há um mês e ele e eu estávamos juntos há mais de um ano”, disse ela.

Seu namorado escreveu que ele foi ao local com sua namorada recentemente e gostou. Além disso, havia outras fotos onde ele estava beijando outra pessoa, o que partiu seu coração e a levou a contar o acontecimento nas redes sociais, onde os internautas não hesitaram em reagir ao vídeo.