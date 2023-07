Se você já fez o pedido de um bolo personalizado, possivelmente deve ter compartilhado com o profissional a imagem de referência para o produto final que deseja, não é mesmo? No entanto, embora isso seja feito na maioria das vezes, a verdade é que não são incomuns os casos em que pessoas recebem algo inusitado. Confira a seguir um caso compartilhado há um certo tempo voltou a repercutir na web.

Sobre a afirmação anterior, através do Facebook uma jovem compartilhou sua experiência ao encomendar um bolo da Disney, em especial com foco na personagem Minnie.

Como é possível acompanhar na capa deste conteúdo, a jovem internauta deseja um bolo com as orelhas da personagem e um laço, bolo este que seria utilizado no aniversário da filha. No entanto, o que chegou foi algo muito diferente da proposta inicial.

O bolo de ‘catarro pingando’

Depois de compartilhar o comparativo da imagem desejada e do que recebeu, muitos internautas aproveitaram a oportunidade para dizer o que acharam. Há quem disse, por exemplo, que a cobertura parecia “catarro pingando” e outro usuário da rede social que disse que o bolo parecia que tinha sido derrubado.

Já a mãe da menina, escreveu no Facebook: “eu acho que se não fosse pelo glacê no topo ser tão grosso e não branco, teria sido bom, mas eu simplesmente não conseguia superar o quão ruim parecia”. E, se você está curioso para saber o que ela fez, a jovem disse que comprou outro bolo e personalizou com o nome da filha.

Sem mais delongas, veja a seguir o bolo que a jovem internauta recebeu:

Mulher encomendou bolo da Disney, mas o que recebeu foi ‘algo SEM PALAVRAS’ e que parece ‘catarro’ Reprodução - Facebook

