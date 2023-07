Mãe se revolta após filha nascer antes da data prevista: ‘Estragou o próprio nome’

Uma mãe ficou descontente e magoada depois que sua filha “decidiu nascer” semanas antes da data prevista para o parto. Segundo ela, ao “ser apressada” a menina acabou “destruindo” o próprio nome.

O relato, feito pela mãe por meio de um vídeo no TikTok, foi compartilhado pelo The Mirror e causou indignação em diversos internautas. Apesar disso, experiências semelhantes foram compartilhadas.

A mãe, identificada como Tiffany, se inspirou no mês de nascimento da filha ao escolher o nome da menina, optando por ‘May’ (Maio) como seu nome do meio.

Porém, a menina acabou se adiantando e nasceu antes da data prevista, quebrando a justificativa dos pais para a escolha do nome.

“Quando o nome do meio do seu bebê é May porque ela deveria nascer no dia 17 de maio, mas ela se adianta e nasce no último dia de abril”, afirma a mãe no vídeo.

Ela seguiu com o nome planejado

Diante da situação, e mesmo não considerando o nome como apropriado, os pais decidiram não alterar o nome da filha já que tudo estava planejado desta forma.

“Também não mudamos o nome, as alterações não ficaram ‘fluidas’”, conta.

Em pouco tempo, diversas pessoas visualizaram o vídeo relato da mulher e compartilharam críticas e experiências pessoais por meio de comentários.

“Não se preocupe com isso! Meu nome do meio é June e eu nasci em maio. Acontece”, comentou uma pessoa.

“Também aconteceu com a gente! Demos o nome do meio da nossa filha de May, ela deveria nascer dia 5 de maio, mas nasceu dia 30 de abril”, compartilhou outra.

Diante do descontentamento da mãe, um outro seguidor sugeriu uma mudança ainda maior no nome da menina: “Dê a ela o nome de April May, porque ela nasceu em abril quando na verdade deveria ter nascido em maio”.