Jovem fica de ‘queixo’ caído ao descobrir o segredo de anos de seu pai: ‘Hipócrita’

Uma mulher, de 46 anos, contou em um fórum da internet ter revelado o segredo de seu irmão à sobrinha, de 17, enquanto estavam em um debate. Após receber a informação, a adolescente ficou de queixo caído.

“Meu irmão e eu tivemos uma infância difícil e éramos muito selvagens na adolescência e no início dos 20 anos. Fizemos coisas que a maioria das pessoas não gostaria que seus filhos soubessem, o que é compreensível”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/Remarkable_Limit_179.

“Bem, ontem à noite eu estava na casa do meu irmão. Minha sobrinha estava visivelmente chateada e perguntei o que estava acontecendo. Bem, minha sobrinha acabou furando o nariz sem avisar nem ao meu irmão nem pra sua mãe. Embora minha cunhada não tenha ficado brava, meu irmão ficou louco”, continuou.

Segundo a mulher, é permitido aplicar piercings sem o consentimento dos pais a partir dos 16 anos. Ela ainda complementou, dizendo que sua sobrinha realizou uma perfuração sutil e quase imperceptível.

“É uma garota muito boa. Obtém notas incríveis, é gentil e respeitosa. Honestamente, esta é provavelmente a coisa mais ‘ruim’ que ela já fez”, escreveu.

Segredo revelado

Enquanto estavam reunidos, houve uma discussão sobre a atitude da jovem, haja vista a desaprovação de seu pai.

“Bem, como eu disse, meu irmão está bravo com o piercing no nariz, dizendo que não quer ver isso no rosto dela. e minha sobrinha estava tentando argumentar que não é permanente, então ele não deveria se importar porque seria possível retirá-lo no futuro. Não é uma coisa para sempre”, disse.

Em seguida, a mulher acabou deixando escapar o segredo de seu irmão para a jovem.

“Bem, eu não estava pensando e disse: ‘Você realmente não tem espaço para falar, considerando que você colocou um piercing nos mamilos’. O queixo da minha sobrinha caiu. Ela disse que isso só o torna um hipócrita por ficar chateado por colocar um piercing no nariz”, disse.

A mulher ainda contou que seu irmão ficou com raiva, pois não desejava que sua filha soubesse do segredo. “Eu não estava realmente pensando e apenas contei porque era o que eu estava pensando, pessoalmente. Agora meu maninho não está falando comigo”, finalizou.