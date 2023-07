Homem recebe apoio ao decidir não contribuir com sua mãe de 67 anos financeiramente: ‘Não é saudável para ela’ (Reprodução/Pixabay - Chronomarchie)

Um homem usou o Reddit para desabafar sobre sua decisão de não apoiar a mãe, de 67 anos de idade, financeiramente. Após explicar suas razões, recebeu diversas mensagens de suporte na rede social.

“Minha mãe tem 67 anos. Ela nunca quis trabalhar na vida. Ela sempre encontrou homens dispostos a apoiá-la. Seu último casamento durou 40 anos, durante os quais ela nunca trabalhou. Agora ela está divorciada porque teve um caso online”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Zealousideal-Gap-863.

“Ela está trabalhando como caixa e pronta para jogar as mãos para o alto e desistir da vida, e espera que seus filhos (eu e dois irmãos) a sustentem financeiramente. Seu processo de pensamento é que ela nos deu à luz e devemos ajudá-la. Eu também trouxe dois filhos para este mundo e nunca esperaria que eles me sustentassem financeiramente”, finalizou.

Suporte nas redes

Após concluir seu desabafo, diversos internautas apoiaram a decisão do homem, acusando não ser sua responsabilidade sustentar a mãe. Na seção de comentários, uma mulher de 68 anos ainda compartilhou sua opinião com base em seu contexto de vida.

“Tenho 68 anos. Passei por um divórcio infernal que me deixou sem nada. Levei cinco anos para me levantar. Agora tenho um pequeno negócio e presto apoio a vítimas de abuso. Minha vida é plena e gratificante e tenho muitos anos pela frente para conquistar ainda mais. Essa é minha responsabilidade comigo mesmo”, iniciou a mulher. “Eu não pediria mais apoio aos meus filhos do que voar para a lua. Isso não é trabalho ou responsabilidade deles.”

“Sua mãe está usando sua mentalidade de vítima como uma estratégia de enfrentamento. Não é saudável para ela ou para as pessoas ao seu redor. Se você decidir apoiá-la agora, estará validando sua crença de que ela ‘deve’ ganhar a vida. Você estaria prestando um péssimo serviço a ela e a si mesmos”, finalizou.