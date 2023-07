Homem desiste de casamento aberto após o perfil da esposa bombar no Tinder

Uma mulher ficou completamente magoada, e revoltada, diante de um pedido feito por seu marido. Enquanto ela acreditava que o relacionamento dos dois estava indo bem, ela foi pega de surpresa quando ele pediu para abrir o casamento.

O caso em questão foi relatado no Reddit pela mulher e logo chamou atenção ao ser compartilhado pelo The Mirror.

“Pensei, de verdade, que tudo estava bem entre nós dois. Nós nos amávamos, ou eu o amava, mais que tudo. Somos pais de dois filhos lindos, temos uma boa casa e ótimos empregos”.

“Na cama, as coisas eram boas e sempre tivemos muitos pontos em comum. Mas na última semana ele disse que queria me perguntar uma coisa, e pediu para que eu não o levasse a mal”.

“Ele pediu para abrir o casamento, e eu desabei na mesma hora. Ele não me ama mais? Não se sente atraído por mim? Eu estou sendo traída? Por que ele não pede o divórcio?”, revela a mulher sobre seus pensamentos diante do pedido do marido.

Ela decidiu fazê-lo repensar

Em justificativa, o marido afirmou que apenas “estava buscando por algo novo e emocionante” quando sugeriu abrir o casamento. Mas o estrago já estava feito e a esposa decidiu provar a ele os motivos pelos quais não deveria fazer isso.

“Fiquei perturbada e decidi baixar o Tinder. Carreguei uma das minhas fotos mais comuns, escrevi que sou mãe de duas crianças pequenas e que estava vivendo um casamento aberto”.

“Depois de uma hora eu recebi mais de 100 likes. No dia seguinte, eram mais de 2000. Meu marido ficou extremamente irritado e exigiu que eu saísse do Tinder”.

“Ele disse que entendeu meus motivos e me disse para esquecer isso. Ele agora está agindo normalmente, mas eu não consigo esquecer a atitude dele”, finaliza a mulher.

Em resposta ao desabafo da mulher, outros usuários do Reddit sugeriram que eles podem buscar outras formas de “apimentar” a relação sem a necessidade de envolver outras pessoas.

“Ele está entediado e não tem imaginação. Agora ele quebrou sua confiança e destruiu o casamento ao tentar ‘trair de forma legalizada’”, comentou uma pessoa.

“Isso só indica que ele estava buscando por uma amante e encontrou”, sugeriu outra.