Familiares não vão a casamento após a noiva proibir a presença de crianças

Uma noiva ficou revoltada com a atitude de parte de sua família diante de uma regra estipulada para seu casamento. Os familiares decidiram boicotar a celebração após ela e o noivo proibirem a presença de crianças menores de 10 anos no casamento.

Conforme o relato, compartilhado pelo The Mirror e originalmente publicado no Reddit, desde pequena a noiva sonha em ter um casamento sem crianças pequenas, e o motivo principal para isso é o tamanho de sua família extensa.

No entanto, ao comunicar os familiares sobre a restrição de idade no casamento, ela causou uma grande confusão que terminou em uma briga de família.

“Meus pais são os mais novos de seis irmãos cada. Então minha filha é muito grande e todos os meus primos são mais velhos do que eu. Quando comecei a planejar meu casamento eu descobri os valores para pagar por criança e fiquei espantada. Então decidimos seguir em frente e não permitir crianças menores de 10 anos na festa”.

A família não concordou

Seguindo com seu relato, a mulher conta que enviou os convites informando sobre a proibição de crianças menores de 10 anos, e se espantou quando os primos deixaram de responder suas mensagens.

“Fui na casa de um primo, do qual sempre fui próxima, para tentar entender o que estava acontecendo e assim que cheguei a esposa dele abriu a porta com uma cara de brava e me impediu de entrar”.

“Meu primo apareceu e sua esposa saiu chorando e eu questionei o que tinha acontecido. Ele me chamou de idiota por não permitir que eles levem os filhos ao meu casamento e me desejou um casamento horrível”.

“Depois ele bateu a porta na minha cara. Eu amo o filho do meu primo, mas é meu direito não querer crianças no casamento!”.

A situação ficou ainda mais complicada quando, um dia antes do casamento, a tia da noiva ligou querendo saber o motivo das crianças não terem sido convidadas e depois disso metade de sua família não apareceu, mesmo tendo confirmado a presença.

Para os usuários do Reddit, a decisão sobre a presença de crianças em um casamento cabe somente aos noivos.

“Tenho quatro filhos e se alguém me convidasse para um casamento sem crianças eu procuraria por uma babá ou familiares que pudessem cuidar dos meus filhos”, comentou uma pessoa.

“Eles poderiam muito bem ter buscado por uma babá ou simplesmente não terem ido sem fazer uma grande cena”, finalizou outra.