Briga entre mulheres obriga avião a fazer um pouso de emergência

A briga entre duas mulheres acarretou em um pouso de emergência de um avião com voo de Filadélfia para Las Vegas, pertencente à companhia aérea Frontier Airlines.

De acordo com o New York Post, as mulheres pareciam "enlouquecidas", conforme se vê em um vídeo gravado por uma das passageiras.

As envolvidas estavam sentadas próximas uma da outra, quando de repente, os passageiros começaram a ouvir gritos. Elas se insultavam mutuamente, até que começaram a se agredir fisicamente, sem se importar em incomodar o resto dos passageiros do voo.

Claro que os membros da tripulação tentaram mediar a situação e apartar a briga, mas as mulheres alteradas não diminuíam seus ânimos.

O fato ocorreu durante a noite da última terça-feira. Não se sabe por que elas começaram a brigar. O certo é que elas até mesmo agrediram vários membros da tripulação que as tentavam acalmar.

Outro passageiro também recebeu um golpe de uma das “desequilibradas”. Finalmente, uma aeromoça conseguiu separar as mulheres.

O site citado relatou que conseguiram fazer com que as mulheres se sentassem longe uma da outra, mas mesmo assim, elas não paravam de gritar e se insultar dos seus assentos.

Testemunhos

Voos (Bruce Bennett/Getty Images)

A mulher que gravou o vídeo contou à estação KSNT que “foi bastante perturbador, então os passageiros começaram a falar para elas se calarem, porque o seu comportamento estava piorando”.

A situação foi bastante inquietante para todos os passageiros do voo. Outros passageiros gritavam para que elas tivessem classe, que se comportassem e que respeitassem a tranquilidade dos outros, mas as mulheres ignoravam.

"Você vai para a cadeia!", Gritava alguém para uma das mulheres.

Já que as passageiras agressivas não paravam de gritar, foi necessário realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Denver. Lá, elas desembarcaram e foram escoltadas em meio aos aplausos de todos os passageiros.

O voo foi atrasado por uma hora, mas, após o pouso de emergência, eles puderam viajar tranquilos e chegar ao seu destino.

Com sua briga, as mulheres violentas quebraram várias regras básicas ao viajar de avião. Entre elas, atrapalharam o bem-estar dos outros passageiros, além de agredir um deles e membros da tripulação. O final era previsível: terminaram presas.