Bateu o arrependimento! Mulher se desespera ao ver o resultado de sua nova tatuagem

Uma jovem artista ficou completamente decepcionada ao ver o resultado final de sua nova tatuagem. O desenho, originalmente feito por ela, adquiriu um novo significado após algumas alterações realizadas pelo tatuador.

Magoada, e em pânico, a jovem contou sua história no Reddit, onde recebeu o apoio, e até mesmo alguns comentários “engraçadinhos”, de outros usuários da plataforma.

Animada com a possibilidade de tatuar um de seus desenhos, a jovem artista buscou por um tatuador para eternizar a peça em seu braço. A arte em questão retratava uma andorinha cercada por mariposas em pleno voo.

“Não sei se estou vendo errado, mas eu realmente não gostei dos pés e pensei em ver com meu tatuador se dá para arrumar de alguma forma. É tão ruim quanto parece? Estou ficando doida com isso”, comenta a artista.

O desenho feito pela jovem foi modificado pelo tatuador. (Reprodução / Reddit)

‘Parece uma morsa’

A mulher então revela que a arte original precisou passar por algumas modificações para ser adaptada em seu braço.

“O desenho original fui eu quem fez, quando cheguei ao estúdio o tatuador disse que não caberia no meu braço, então ele mudou a posição do pássaro. Eu gostei do decalque e seguimos com a tatuagem. Só que depois de pronto, eu fiquei em dúvida se gostei”.

Após ver o resultado, a jovem revela ter ficado magoada e passou a fazer planos de cobrir o desenho devido a experiência “traumatizante”.

Entre os usuários do Reddit, foi possível notar os motivos do desespero da jovem já que a andorinha parecia mais uma morsa.

“Na verdade, agora você tem uma morsa. Uma morsa muito bonita!”, comentou uma pessoa.

“Achei que era uma foca com asas, é uma pena porque o desenho original é muito bonito”, comentou outra.

“Achei que era o desenho de uma truta alada, mas não tenho como mentir, adorei a tatuagem”, finalizou uma terceira.

