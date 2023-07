Pais se recusam a pagar pelo tratamento médico da filha e viram alvo de críticas

Uma jovem de 23 anos está completamente revoltada com a atitude de seus pais em relação a um problema de saúde de sua irmã mais nova, de 19 anos. Segundo ela, ao invés de auxiliar a filha os pais preferem gastar com saídas caras e tratamentos estéticos.

Em um desabafo no Reddit, a jovem conta que sua irmã sofre com fortes dores ciáticas que dificultam sua vida. Atualmente no segundo ano da universidade, ela está conseguindo lidar com as dores e manter os estudos com suas economias, sem a necessidade de um empréstimo estudantil.

“Há alguns meses ela foi apresentada a um novo tratamento que pode ajudar com a dor. O seguro médico da minha mãe concordou em cobrir o tratamento, mas a consulta inicial do especialista deverá ser paga por ela. Sendo uma estudante universitária, ela não tem o valor necessário e pediu ajuda aos meus pais”.

“Nossos pais são divorciados e um jogou a responsabilidade para o outro até que decidiram que ela deveria conseguir um cartão de crédito para pagar pelo tratamento. Eu entendo o lado da minha mãe já que ela não ganha bem, mas não acho certo ela negar isso para minha irmã e levar os outros filhos para almoçar em um restaurante caro”.

“Ela sai para bares todos os finais de semana e gasta horrores com isso. Meu pai, que também se recusou a ajudar, ganha bem mais do que minha mãe e vive fazendo tratamentos estéticos”, revela a jovem.

Ela brigou com os pais!

Ao descobrir sobre a situação da irmã, a jovem ficou completamente irritada com a atitude dos pais e decidiu ter uma séria conversa com eles.

“Eu perdi a linha e disse a eles que não esperassem a nossa ajuda quando ficarem mais velhos e precisarem de suporte médico. Eles sempre falam sobre como as crises de dor dela são terríveis e sobre como se sentem mal por ela, mas nenhum deles pensou em ajudá-la”.

Entre os usuários do Reddit, a decisão foi uma só: os pais deveriam arcar o tratamento médico da filha.

“O valor não é alto se for dividido entre os dois! Seus pais deveriam ter cedido e ajudado sua irmã a ter a cirurgia que fará sua vida ser melhor”, comentou uma pessoa.

“Seus pais estão agindo de forma egoísta! Preferem ver a filha sofrendo com dor enquanto tem dinheiro para gastar em bares e tratamentos estéticos”, finalizou outra.