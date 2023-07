Mulher discute com ex-marido ao decidir deixar de viver em função dos filhos e recebe defesa da web: ‘Não é sua culpa’

Uma mulher usou um fórum da internet para desabafar sobre ter decidido deixar de viver apenas em função de seus filhos, após o período de divórcio. Após um ano de separação, ela contou ter sido a melhor decisão já tomada.

“Eu era basicamente uma empregada doméstica para a família, era horrível, fora o fato de eu trabalhar por fora ao mesmo tempo”, desabafou a mulher no Reddit, por meio do usuário u/o-Sandwich1817.

No entanto, mesmo com a separação, houve uma situação que a colocou em confronto com um de seus filhos e o pai do jovem.

“No geral, foi um pouco difícil para as crianças, com o mais novo com 14 anos e o mais velho com 17. Eles estão indo bem no geral e basicamente temos uma divisão de 50/50 com a custódia. É maravilhoso ter ‘dias de folga’ com tanto tempo livre quando eles não estão em casa, então pude explorar novos hobbies”, explicou.

“Então entrei para um clube de modelos. Você constrói modelos e demonstra, nos reunimos uma vez por mês para mostrar nossas criações, adoro isso”, continuou.

Confronto familiar

Segundo a mulher, houve uma semana em que seu filho “estragou tudo” ao se oferecer para uma venda de cupcakes sem tê-la avisado antes, além do fato de não ter feito.

“Eu estava saindo para minha reunião ontem à noite e ele ficou em pânico por não ter feito [os cupcakes]. Ele me perguntou se eu poderia fazer e eu respondi que não, pois estava saindo”, contou.

Na mesma noite, o jovem resolveu sair com um amigo. Pela manhã, os cupcakes não foram feitos e a mãe acabou sendo cobrada. De acordo com ela, houve uma discussão com o jovem, pela falta de ajuda.

“Eu não estava colocando minha vida em espera por um simples erro que ele cometeu. Ele partiu para a casa do pai, que também discutiu comigo sobre o assunto e me chamou de idiota”, finalizou o desabafo.

Defesa no Reddit

Na seção de comentários da rede social, diversos internautas intervieram para defender a mãe. Embora não tenha encontrado apoio em casa, recebeu dos internautas.

“Não é sua culpa que ele se ofereceu para fazer os cupcakes, esqueceu de avisar você sobre isso, deixou de fazer os cupcakes e depois escolheu sair com o amigo quando poderia ter cancelado e feito os cupcakes. Seu filho precisa aprender a priorizar suas responsabilidades sobre seus desejos (ele poderia ter cancelado seus planos com um amigo) e aprender que negligenciar suas responsabilidades tem consequências”, observou um reddit, somando 12 mil votos em seu comentário.

“Ele tem 17 anos, não seis. Deveria ter perguntado antes de oferecer você. Ele deveria ter te contado quando te ofereceu. Ele deveria ter dado a data para a sua agenda. Ele então deveria ter ajudado você com o preparo. Em vez disso, fez uma birra de criança e correu para a casa do papai. Seu ex deve cuidar da vida dele, pois ele não tem mais nada a dizer sobre como você administra sua casa”, comentou outro usuário da rede.

