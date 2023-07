Mãe teme causar danos ‘irreversíveis’ à filha se contar a ela a verdade sobre o pai

Uma mãe está preocupada com o desenvolvimento do relacionamento entre sua filha mais nova e o pai. Ela, que se divorciou há 10 anos, sente que o correto seria revelar a verdade para a filha, mas teme que isso cause um grande estrago.

Para tentar esclarecer a situação e chegar a uma solução, a mulher, de 45 anos, procurou apoio no Reddit, onde relatou sua história de forma anônima.

Segundo seu relato, ela e o ex-marido são pais de três crianças, um menino de 17 anos, e duas meninas, de 13 e 12 anos. A princípio, a ideia deles eram ter um filho atrás do outro, com pouco tempo de diferença entre as crianças, mas as coisas não saíram conforme o planejado.

“Depois de ter o meu filho mais velho nós levamos alguns anos para conseguir engravidar da nossa filha do meio. Quando engravidei rapidamente da nossa filha mais nova, ele ficou preocupado e começou a agir diferente comigo, dizendo que eu o tinha traído porque ‘engravidei rapidamente’, diferente do que aconteceu com nossa filha do meio”.

“Eu nunca traí meu ex-marido, mas ainda assim ele exigiu um teste de DNA por achar que nossa filha mais nova não se parecia em nada com ele. Eu disse a ele que se ele insistisse e fizesse o teste, eu pediria a separação. Foi o que fiz”.

Ela não sabe como agir

O casal se separou quando a filha mais nova, Julie, tinha apenas 2 anos de vida, mas mesmo com o teste de DNA confirmando a paternidade da menina, o relacionamento entre ela e o pai nunca foi como o dos irmãos.

“Depois que Julie começou a se destacar nos esportes, principalmente no futebol, percebi que o pai começou a mudar com ela e a se interessar mais nela. Ele vai aos jogos e a leva aos torneios, além de falar com todos sobre sua habilidade”.

“Sei que o interesse dele nela é somente por suas habilidades e isso me deixa irada. Eu estou tentando não falar nada porque minha filha está feliz e é isso que importa, mas ela percebeu mais do que eu esperava”.

A mãe então conta que a filha a questionou os motivos do pai “de repente ter começado a gostar dela”.

“Ela sempre se perguntou por que não recebia a mesma atenção que os irmãos e me questionou sobre o motivo do divórcio. Eu disse a ela que as vezes a ‘paixão acaba’, que o foi o mesmo que o pai disse a ela. Mas eu percebi lágrimas em seus olhos”, desabafa a mãe.

Diante da situação, ela decidiu que pode ser a hora de contar a verdade para a filha, mas alguns amigos e seus pais acreditam que isso pode destruir o relacionamento entre a filha e o pai.

Para os usuários do Reddit, ela deve tomar cuidado ao conversar com a filha sobre esse assunto, e preferencialmente buscar o apoio de um terapeuta infantil.

“Ela já percebeu a diferença de tratamento entre ela e os irmãos e a mudança repentina. Tente conversar com um terapeuta infantil para se orientar”, comentou uma pessoa.

“Você precisa abordar esse assunto cuidadosamente com ela, mas sua filha merece saber a verdade”, finalizou outra.