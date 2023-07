Jovens se despedem de amiga em velório requebrando tudo e com direito à dança com caixão; vídeo

Jovens se despedem de amiga em velório requebrando tudo e com direito à dança com caixão Reprodução - Twitter - @luisantonio_r

Compartilhado no Twitter pelo jornalista Luis Antonio Ruiz, um vídeo vem repercutindo entre os internautas e dividiu opiniões após mostrar a forma como um grupo resolveu se despedir de sua falecida amiga e celebrar seu velório.

Para quem está curioso, a gravação, que foi registrada na cidade de Ventanas, no Equador, e já supera as 11 mil visualizações, mostra que além de um totem personalizado, o velório foi marcado por muita música.

Com a celebração de despedida feita no meio da rua, duas jovens foram registradas dançando e posteriormente abraçando o totem com a imagem da amiga. E, chamando ainda mais atenção, logo em seguida, pessoas foram gravadas se movendo com o caixão que supostamente levava a falecida.

Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso site:

Em sua publicação, o jornalista ressaltou que o velório em questão não se trata de “ritual criminoso”. “Ela nos disse uma vez que, se falecesse primeiro, gostaria de ser despedida assim”, destacou a família.

Como citado anteriormente, o registro dividiu opiniões na internet e recebeu diversos comentários. Veja a seguir algumas das mensagens deixadas:

“Decadência total”;

“Com tanta alegria, só faltou jogar o caixão no chão, que pena da nossa sociedade cada vez mais decadente”;

“Que absurdo que eu acabo de ver”.

Sem mais delongas, assista a seguir ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

En Ventanas, Los Ríos, jóvenes despidieron a su amiga con un baile. "Ella era muy alegre y una vez nos dijo que si partía primero le gustaría ser despedida así". Presentes dejaron en claro que no se trataba de ningún ritual delicitivo. "Era una promesa de amigas" pic.twitter.com/cVva38ntPR — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) July 7, 2023

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais conteúdos de nosso site: