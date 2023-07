Jovem se surpreende com imagens da câmera de segurança de sua casa e desabafa: ‘Sabiam das câmeras’

Um jovem ficou surpreso após receber um alerta de movimento nas câmeras de segurança de sua casa. Após uma reunião de amigos, que deveria ter acabado, ele descobriu que alguns dos convidados acabaram permanecendo no local em um momento um tanto quanto íntimo.

Desabafando no Reddit, o jovem, de 28 anos, explica que toma conta de uma das casas de seu avô, que está passando por um grande problema de saúde e segue internado em uma casa de repouso para ter atenção especializada 24 horas por dia.

“Como a casa ficará comigo, eu decidi ir reformando o espaço aos poucos e modernizando o ambiente. Limpei e modernizei a piscina, cozinha e os outros cômodos ao longo dos últimos anos. Ainda não está pronta, mas é um bom espaço para ficar”.

“Em algumas ocasiões, deixo amigos e familiares se hospedarem na casa se necessário, mas como ninguém mora lá eu coloquei câmeras em todo o perímetro para manter a segurança. Os equipamentos estão visíveis e temos avisos em todas as paredes”.

Ele foi pego de surpresa

Recentemente, uma amiga do jovem pediu o espaço emprestado para fazer uma noite de jogos, evento para o qual ele também foi convidado.

Tudo correu conforme o planejado e todos os convidados fizeram questão de manter o espaço em organizado e limpo. No entanto, depois que quase todos foram embora, as coisas ficaram “estranhas”.

“Recebi uma notificação de movimento intenso na região da banheira de hidromassagem localizada nos fundos da casa. Eu não proibi o uso dela, mas achei estranho ter gente lá sendo que grande parte dos convidados tinha ido embora”.

“Quando fui chegar as câmeras, me deparei com minha amiga e um homem nus em uma situação íntima. Eu desliguei rapidamente, apaguei a filmagem e desliguei a câmera. Depois mandei mensagem para minha amiga avisando que tenho câmeras de segurança na área externa da casa”.

“Ela ficou extremamente irritada e em pânico, eu expliquei que vi uma fração de segundo por causa do alerta e pedi a ela para evitar fazer essas coisas na banheira de hidromassagem dos outros. Ela disse que eu tinha que ter avisado sobre as câmeras, mas tenho diversas placas nas janelas dizendo que tenho câmeras de vigilância funcionando 24 horas por dia”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, ele fez sua parte em reforçar os avisos que já existiam na casa.

“Eu preferia ter sido avisada pessoalmente, mas você não agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Sua propriedade, suas regras. Acidentes em piscinas e banheiras de hidromassagem são comuns, é importante ter esse tipo de vigilância”, finalizou outra.