Jovem é criticada por se recusar a seguir as regras da cunhada ao tomar conta dos sobrinhos

Ao cuidar de uma criança a maioria das pessoas se preocupa em seguir as regras e orientações dos pais, mas uma jovem de 27 anos está tendo problemas com seu irmão e cunhada ao se recusar a fazer isso.

Em um desabafo no Reddit a mulher conta que está cansada da cunhada desrespeitar suas solicitações e decidiu que não seguirá as orientações dela ao tomar conta de seus sobrinhos.

Sem se identificar, a tia conta que mora perto de seus pais, que normalmente ajudam seu irmão a cuidar dos filhos, de 10, 8 e 6 anos.

“Quando meus pais não podem olhar os netos, minha cunhada geralmente trás eles para minha casa. Eu já tentei explicar a ela que eu trabalho de casa e não posso ficar olhando as crianças direto, mas ela se recusa a entender”, explica.

Ela decidiu que será do seu jeito, e não do da cunhada

Segundo a mulher, sua cunhada não é uma pessoa muito agradável e tem um relacionamento complicado com seus pais, ainda assim, eles pediram a jovem que ajude sempre que possível.

“Meus sobrinhos são maravilhosos e eu os amo, mas ao mesmo tempo que eu os recebo, me recuso a seguir as regras da minha cunhada”.

“Desculpe, mas eu não tenho suco de frutas orgânico na minha geladeira, tenho refrigerantes e água da torneira. Não tenho abacate com ovo em pão integral, tenho batata frita. E na minha televisão tem Netflix, Prime e Disney e eles podem assistir o que quiserem”.

“Minha cunhada fica irritada por eu não seguir suas regras, mas continua deixando os filhos aqui. Meu irmão me acusa de ser uma idiota por não seguir as vontades deles, então eu disse que se quiserem isso ou eles me pagam para ser babá ou eles que tragam as comidas, bebidas e entretenimento para os filhos”, finalizou.

Diferente do irmão e da cunhada da jovem, os usuários do Reddit afirmaram que ela está agindo da maneira correta, ainda mais depois que a cunhada se recusou a entender que ela trabalha de casa.

“Eles estão escolhendo deixar os filhos com você mesmo sabendo de suas limitações. Se eles quiserem que as regras sejam cumpridas, então paguem por isso”, comentou uma pessoa.

“Eu acho que você precisa praticar o ‘dizer não’. Seu irmão tem 4 crianças, e não três como você falou”, comentou outra.

“Se eles não te pagam por isso, então não tem que te criticar”, finalizou uma terceira.