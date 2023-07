Enquanto caminhava em direção à porta de seu local de trabalho, Scott Lockard se deparou com uma bolsa presa à maçaneta na frente do prédio. O homem, que trabalha em um centro de adoção da Oklahoma Humane Society (Sociedade Humanitária de Oklahoma), se deparou com uma triste cena. O relato é extraído do portal The Dodo.

Assim que se aproximou do acessório e conferiu seu interior, prontamente o homem se entristeceu. Lá estava um pequeno cachorro marrom.

Com suas experiências de resgate colecionadas, Lockard sabia exatamente o que fazer com o bichinho.

Homem encontra bolsa misteriosa presa à maçaneta ao chegar no trabalho; isto é o que tinha dentro (Reprodução/Sociedade Humanitária de Oklahoma)

“Esta não foi a primeira vez que cheguei [no] centro de adoção para encontrar animais esperando lá, então não posso dizer que fiquei super surpreso”, disse Lockard ao The Dodo. “Fiquei feliz em colocá-la para dentro, alimentá-lo e banhá-lo, então estava pensando principalmente em deixar o cachorrinho confortável.”

Ao socorrer o animal, Lockard teve a oportunidade de conhecer mais do bichinho e analisar seu estado. “Ela estava muito nervosa, mas parecia fisicamente saudável e doce”, disse ele.

Identidade revelada

Além do bichinho dentro da bolsa, foi encontrado um papel molhado dentro da caixa de transporte do animal. Ao abrir, a identidade do pet foi revelada.

“[No papel] dizia: ‘O nome dela é Maris, encontre um bom lar para ela’”, disse Lockard.

Em suas redes sociais, a instituição de resgate publicou uma foto de Maris no Facebook, a fim de chamar a atenção para a necessidade de abrigo para cães sem-teto.

“Não publicamos a foto para chamar especificamente as pessoas que deixaram o animal de estimação”, disse Roshelle Anderson, gerente de marketing da Oklahoma Humane Society, ao The Dodo. “Mas sim para chamar a atenção para um problema maior que nossa comunidade enfrenta.”

No momento, Maris segue a espera de uma família adotiva para proporcionar todo amor, carinho e cuidado que ela merece.