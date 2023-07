Enfermeira perde o emprego após a terapeuta quebrar as regras

A relação entre um terapeuta e seu paciente é baseada na confiança mútua e no princípio da confidencialidade. Tudo que é dito em uma sessão, deve permanecer naquele espaço. No entanto, uma enfermeira usou o Reddit para compartilhar seu caso e mostrar que nem sempre as coisas acontecem dessa forma.

Sem se identificar, a jovem enfermeira de 24 anos está considerando a possibilidade de processar sua terapeuta após ser demitida por algo que disse durante a terapia.

Em tratamento há alguns anos, a mulher revela fazer acompanhamento para problemas com o manejo da raiva. “Eu costumava não conseguir controlar minha raiva e depois de anos em terapia consegui lidar melhor com isso. Em alguns momentos posso ter deslizes, mas são poucos”.

Trabalhando como enfermeira há 2 anos, a mulher conta que tem se sentido realizada em seu trabalho e afirma que o hospital é um local onde, até o momento, ela não passou por nenhum tipo de problema.

Ela perdeu o emprego

Seguindo com seu relato, a jovem enfermeira revela que tudo ia bem em seu tratamento até que sua terapeuta mudou de cidade. Motivada pelo bom andamento da terapia, ela decidiu buscar por uma nova profissional e, após um tempo, encontrou.

“Depois de ter um episódio de raiva eu consultei minha terapeuta atual e contei a ela sobre o ocorrido. Ela sabia onde eu trabalhava porque sempre fui franca com ela”.

“O que eu não sabia é que ela conhecia um dos gerentes do hospital e contou a ele sobre meus problemas em lidar com a raiva. Ele distorceu a história e falou com meu encarregado que minha terapeuta me declarou ‘inapta e não segura’ para trabalhar no hospital. Eu fui demitida”.

“Estou pensando em processar minha terapeuta por quebrar o protocolo de sigilo e me fazer perder meu emprego, mas maus amigos acham que eu devo desistir. Eu estou desempregada por causa da atitude dela e não posso deixar isso barato”, finaliza a mulher.

Entre os usuários do Reddit, a decisão foi unânime: ela deve consultar um advogado.

“Você precisa de um advogado para avaliar dois possíveis casos, mas somente se o seu episódio de raiva não foi no ambiente hospitalar. Processe sua terapeuta pela quebra de sigilo, e o hospital por te demitir sem um motivo plausível”, comentou uma pessoa.

“Sua terapeuta quebrou a lei ao discutir assuntos pessoais da sua terapia com outra pessoa sem motivos válidos, já que você não teve um acesso de raiva no trabalho”, finalizou outra.