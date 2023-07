A verdade por trás do vídeo de professora que viralizou no TikTok e a sua real profissão

Nas últimas semanas, um vídeo de uma “professora” na sala de aula, aparentemente filmado por um de seus alunos, viralizou no TikTok.

Com mais de 7 milhões de visualizações, em um vídeo de apenas 9 segundos, a venezuelana Michell Ríos, apaprece em uma sala de aula, caminhando entre os alunos, como se estivesse analisando o que eles estavam fazendo. Mas, o que realmente chamou atenção no vídeo foi a beleza da venezuelana.

Os comentários da publicação são diversos, a maioria elogiando a aparência da “professora”: “se eu tivesse uma professora dessa ia pra escola até dia de domingo e de feriado”, “como é que presta atenção na aula com uma professora dessa”, “gata de mais,pena que não dá aula pra mim”, “linda demais” e “pode frequentar a aula quem já concluiu?”, são alguns dos 7 mil comentários presentes na publicação.

Mas, o curioso disso não é o fato de ela ter viralizado por causa do vídeo em questão, mas a realidade: apesar de ter sido classificada nas redes sociais como “professora de matemática”, a venezuelana não é professora.

No próprio perfil dela da sua conta do Instagram, ela detalha mais sobre ela: “✈ Instrutora de voo do TDC ✈ quase em forma 😅 mãe da kamila 😍 protegida e abençoada pelo meu Deus todo poderoso 🙏🏻 e com uma montanha de sonhos a realizar”.

Ou seja, a mesma mulher que viralizoupor ser uma professora, na realidade, se dedica à aviação, como instrutora de voo. No seu Instagram, ela posta mais sobre a profissão: “Eu sou dono dos céus. Começando o mês com boas notícias... Coisas boas acontecem com pessoas boas. Cada dia mais perto do céu sem limites... é hora de VOAR”, escreveu recentemente na rede social.

