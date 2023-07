Mulher é elogiada por não dividir sua comida com uma criança no parque

Uma jovem de 22 anos decidiu compartilhar um relato no Reddit na esperança de tentar entender se sua atitude foi correta ou não. Segundo ela, ao se recusar a dividir sua comida com uma criança, a tia da menina fez questão de fazer um escândalo no parque.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher revela que estava aproveitando um final de tarde no parque para tentar descansar a cabeça do trabalho. Para isso, ela optou por levar uma cesta com algumas comidas, uma esteira para se sentar e um livro para ler.

“Enquanto lia e comida, uma garotinha se aproximou algumas vezes, eu sorria para ela e voltava a ler meu livro. Em determinado momento eu comecei a ignorar a menina porque ela estava vindo a todo momento e eu estava sem vontade de interagir com outras pessoas”.

“Depois da sexta visita da menina, eu procurei pelos pais dela e sua mãe logo veio até mim pedir desculpas pela filha. Eu disse a ela que estava tudo bem e eu continuei lendo e curtindo o meu fim de tarde”, conta a jovem.

A tia não gostou da resposta dela

Após a mãe se desculpar pela filha, a jovem conta que voltou a ler até que, novamente, a criança a interrompeu.

“Ela disse que gostava de morangos e apontou para a minha cesta de comidas, eu disse a ela que eu também gosto e fiquei esperando a mãe vir buscar a filha novamente. Foi aí que outra senhora se aproximou e passou a dizer que eu tinha montado uma cesta de alimentos bacana”.

“Eu agradeci o elogio e esperei ela levar a menina embora, mas foi aí que ouvi a menina dizer que queria um dos meus morangos. A tia me pediu um pouco da comida e eu educadamente recusei por não estar confortável em dividir minha comida por motivos pessoais”.

“Ela então começou a me chamar de egoísta e a gritar comigo, até que a mãe da menina apareceu. Eu disse a tia da criança que ela não deveria estar ensinando a sobrinha a comer a comida de estranhos, ao que ela disse que era diferente quando ela pedia a comida”.

Depois disso, a jovem passou a fazer suas malas para ir embora enquanto a tia da menina passou a gritar com ela, arrancando olhares de todos os demais frequentadores do parque que não sabiam o que estava acontecendo.

“Quando contei para minha mãe, ela disse que eu fui egoísta, mas eu expliquei que não é a minha responsabilidade alimentar os filhos de outras pessoas. Eu me sinto um pouco egoísta, mas só não queria interagir”, finaliza

Para os usuários do Reddit, ela agiu da forma correta.

“Não ceda aos intimidadores! A tia da menina decidiu te humilhar na frente de todos. Questione sua mãe se ela acha correto defender a pessoa que humilhou a filha dela em público”, comentou uma pessoa.

“As pessoas devem cuidar de seus filhos e não os deixar vagando sozinhos pelo parque! Eles foram negligentes com a criança e não se preocuparam em ensinar a menina que ela não pode sair pedindo o que os outros têm”, comentou uma pessoa.

“Quem deixa uma criança comer de livre e espontânea vontade a comida de outra pessoa?”, questionou outra.

“Você não é obrigada a dividir sua comida com outra pessoa. Se você tivesse feito isso e a menina ficasse doente, a culpa seria sua”, finalizou outra.