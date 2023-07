Mulher é elogiada após tentar expulsar criança de assento em transporte: ‘Pode ser uma opinião impopular’

Uma jovem, de 18 anos de idade, contou ter solicitado seu assento no transporte aéreo e acabou expulsando uma criança do banco. Após esclarecer o ocorrido no Reddit, por meio do usuário u/cornboney, diversos internautas ficaram do seu lado.

“Recentemente voltei para casa depois de viajar para Austin, Texas (EUA), para ajudar meu cunhado a voltar ao nosso estado natal. Meu cunhado estaria dirigindo de volta para nosso estado natal, enquanto minha irmã, minha mãe e eu faríamos uma viagem de avião de volta”, iniciou o relato.

“Em nosso voo, não conseguimos três assentos seguidos, então optamos por dois assentos seguidos (a janela e o assento do meio) e depois um assento na frente (o assento na janela). Eu ficaria sentada sozinha no assento da janela”, continuou.

Busca pelos direitos

De acordo com a jovem, ao chegar em seu lugar, uma mãe e seu filho, por volta dos sete anos, estavam sentados no banco da janela e no corredor. Quando viu a jovem colocando sua bagagem de mão no compartimento superior, a mãe da criança mudou-se e se dirigiu ao assento do meio.

“No entanto, o filho ainda estava no assento da janela. Para contextualizar, comprei o assento da janela, que era um custo adicional em relação aos outros assentos. Eu também queria o assento na janela porque posso sentir muita náusea nos aviões. Então, eu disse à mãe que seu filho estava sentado no meu lugar”, contou.

Embora a mãe do menino tenha se desculpado, não se moveu. Ela explicou que seria a primeira vez de seu filho em um avião e ele gostaria de se sentar na janela.

Leia mais um relato:

“Falei para ela que comprei o assento na janela, mas mesmo assim não se mexeu. Isso fez com que a fila atrás de mim parasse”, desabafou.

Haja vista a fila atrás da jovem, uma das comissárias de bordo interviu e pediu a ela apenas para se sentar no assento do corredor, pois posteriormente encontraria um novo banco na janela para ofertá-la.

“Ela não o fez. Fui obrigada a ficar no avião com a mãe e a criança ao meu lado”, finalizou o desabafo.

Conselhos na web

Após o relato, diversos internautas se posicionaram a favor da autora, chegando a criticar duramente o comportamento da mãe da criança.

“Você pagou (mais) pelo assento, era seu assento. Você deveria ter se mantido firme, não cedido ao pedido da comissária de bordo. Se a mãe queria um assento na janela para seu filho, ela deveria ter comprado um”, escreveu um usuário da rede social.

“Você pagou por isso. Esta pode ser uma opinião impopular, mas ser criança não lhe dá acesso a mimos e tratamento especial. A mãe poderia ter pensado com antecedência e reservado um assento na janela para seu filho ou pelo menos oferecer a você o reembolso dos custos da opção de assento na janela”, escreveu outro internauta.

A mulher ainda foi aconselhada pela web a buscar reembolso da companhia aérea.