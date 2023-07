Homem é elogiado após ‘traumatizar sobrinho’ de 6 anos ao acionar a polícia

Um homem usou o Reddit para relatar que traumatizou seu sobrinho pelo resto de sua vida, após tomar uma atitude inusitada. Ele teria acionada a polícia para os pais da criança, assim que um evento ocorreu dentro de sua cara.

“Fiz um churrasco em minha casa e o [videogame] Nintendo Switch da minha filha, de 13 anos, desapareceu. Entrei em contato com membros da família e a irmã de minha esposa (Kara) disse que minha filha deu de presente para seu filho Stevie, de seis anos, em seu próximo aniversário”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Flimsy_Wish_7885.

Ao questionar sua filha, a menina negou ter dado o videogame ao primo. A mãe da jovem ficou chateada com a situação e então decidiram ligar para Kara, a fim de entender a situação. Durante a ligação, a mãe de Stevie insistiu que a filha da irmã era velha demais para jogar e, por isso, seria um presente a seu filho.

Acionamento das autoridades

Ao ver que a mãe de Stevie não queria devolver o item furtado, o pai da menina resolveu acionar as autoridades. O homem entrou em contato com seu tio, que é policial, além de alguns amigos da polícia.

“Kara relutantemente devolveu [o videogame] após um incidente com o policial pelo qual ela poderia ter sido presa. O Stevie foi avisado da próxima vez que roubar, ele e sua mãe irão para a cadeia. Eles liberaram minha cunhada sem incidentes”, escreveu.

“Minha cunhada diz que Stevie tem chorado sem parar e tem problemas para dormir porque não quer ir para a cadeia. Ela culpa a mim e a minha família por traumatizar seu filho. Minha resposta pode ter sido cruel porque foi: ‘acho que ele nunca mais roubará’. Kara acha que ele ficará traumatizado para o resto da vida por fazer um grande negócio por causa de um jogo estúpido”, finalizou o relato.

Na seção de comentários, diversos internautas defenderam a atitude do homem após o ocorrido.

“Sua cunhada foi pega roubando e está tentando desviar dizendo que seu filho está traumatizado. Ela pensou que você simplesmente recuaria e a deixaria roubar sua filha”, diz o comentário mais votado.

“Stevie tem problemas maiores, como ter uma mãe que gosta de roubar”, disse outro internauta.

