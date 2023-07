É comum que um ser humano cabeludo torça seu nariz ao acordar e se olhar no espelho, haja vista o rosto amassado e o cabelo embaraçado devido à noite intensa de sono. Mas quando se trata de um pet, acaba se tornando uma exceção inusitada no meio da regra. Este foi o caso de uma gatinha nos EUA, como relatado pelo portal The Dodo.

Toast, a gatinha “gente como a gente” foi resgatada junto a outros 15 gatos em Memphis, Tennessee. Após chegar a seu lar adotivo, por meio da instituição Angels Among Us Animal Rescue, seu estado não era agradável.

‘Gente’ como a gente? Gatinha levanta descabelada toda vez que acorda (Reprodução/Hannah Taff)

“Seus olhos estavam quase completamente cobertos de crostas, e ela era a menor de todos eles, com cerca de metade do tamanho”, disse Hannah Taff, mãe adotiva de Toast, ao The Dodo. “Ela mal conseguia andar por aí.”

Reação surpresa

Após algumas semanas, Toast acabou melhorando seu estado. No entanto, algo estranho aconteceu. Quanto mais ela se recuperava, mais estranha parecia. Foi então que seus pelos passaram a apresentar certa diferença.

Após despertar de seus momentos de sono, Toast parecia ter tomado um choque por conta de seus pelos. A gatinha sempre surgia descabelada ao acordar, não importa o quão arrumada estivesse antes de pregar os olhinhos.

“Ela toma banho e é escovada diariamente”, disse Taff. “Muitas pessoas pensaram que ela só precisava de um banho para parecer normal – NÃO, ela é apenas especial!”

Embora a aparência do pet ao acordar tenha entrado em pauta, o animal chama a atenção por seu excesso de fofura.

“Eles quase sempre dizem: ‘Ela é tão feia que é fofa’, o que é verdade”, disse Taff. “Mas todos eles se apaixonam por ela por causa de sua personalidade incrível.”

Embora apresente alguns problemas oculares, atualmente sendo checados pela mãe adotiva, Toast é um gatinho alegre e curioso e divertido.