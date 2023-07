Ele jogou as coisas da esposa fora e o motivo surpreendeu: ‘Não consigo viver assim’

Um homem desesperado buscou por apoio no Reddit após uma grande briga com sua esposa. Cansado de esperar uma atitude, ele decidiu jogar fora grande parte dos itens acumulados pela mulher, mas a reação dela não foi a das melhores.

Sem se identificar, o homem conta que ele e a esposa, ambos de 35 anos, estão juntos há 8 anos e tem um bom relacionamento. No início deste ano a mulher perdeu sua mãe e desde então passou a lutar para “manter viva sua herança familiar”.

“Ela passou a não querer se desapegar das coisas que eram da mãe e criou um ambiente de acumulação em nossa casa. Temos várias caixas de ‘heranças de família’ acumuladas em nosso depósito, parte da sala, parte do meu escritório, dois armários da cozinha e nosso galpão de ferramentas”, conta.

“Já tentei conversar com ela e entendo sua tristeza, mas não podemos continuar vivendo dessa forma. Sempre que falo com ela, ela diz que não está pronta para abrir mão das coisas e me pede mais tempo”.

Ele perdeu a paciência

Cansado de esperar e de ter conversas frustrantes com a companheira, o homem perdeu a paciência e tomou uma atitude drástica.

“Eu examinei as caixas do galpão e do escritório. Joguei fora tudo o que não tinha utilidade e queimei papéis velhos. Consegui limpar os dois ambientes”.

“Esperava que ela ficasse um pouco chateada, mas ela se enfureceu e me mandou ir para a casa dos meus pais porque ‘não suporta olhar para minha cara’. Eu disse que a casa é nossa e que ela não pode me expulsar”.

“Entendo a situação dela, mas eu também preciso do meu espaço de vida! Eu estou tentando fazer o possível para ajudá-la a seguir em frente”, finalizou o homem.

Para os usuários do Reddit, é ele quem precisará de ajuda para seguir em frente após o término do casamento.

“Se meu marido faz uma coisa dessas comigo, eu o deixaria na mesma hora”, comentou uma pessoa.

“Espero que ela peça o divórcio! Você queria espaço, então toma seu espaço. Viva sozinho a partir de agora e tenha o que você queria desde o início”, finalizou outra.