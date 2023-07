Casal discute por conta de uma bandeja de biscoitos e a briga toma grandes proporções

Um casal entrou em uma grande discussão por um motivo um tanto quanto inusitado: uma bandeja de biscoitos. Enquanto a mulher temia pela integridade de sua peça de porcelana, o homem fez questão de ironizar seus motivos na frente de vários amigos do casal.

Em um relato, publicado no Reddit, a mulher, de 30 anos, conta que ela e o namorado foram convidados para participar do casamento de um casal, amigo do rapaz.

Na celebração, o casal seguiu uma tradição local onde cada convidado disponibiliza uma dúzia de biscoitos para o casamento, onde todos são expostos e compartilhados entre os convidados.

“Eu tenho uma bandeja de chá muito bonita e que foi bem cara. O meu namorado queria usar ela para levar os biscoitos, mas eu não quis por ser um casamento para 300 pessoas. Não queria que alguém ‘acidentalmente’ levasse minha bandeja embora”.

“Na hora que expliquei os meus motivos ele foi compreensivo e buscou uma tigela simples que estava perfeitamente ok para a ocasião. Foi nela que levamos os nossos biscoitos”.

Ele a colocou em uma saia justa

Seguindo seu relato, a mulher conta que o casamento aconteceu normalmente, mas na hora de ir embora algo acabou fugindo do controle.

“Quando eu fui buscar a tigela, meu namorado disse aos noivos que eu não quis usar minha bandeja por meio de um dos convidados roubá-la!”.

“Eu tentei desconversar e disse que temia apenas que fosse extraviado ou danificado por ter um grande valor sentimental para mim, mas meu namorado me chamou de mentirosa. Os noivos disseram que todos os convidados são amigos e familiares e a situação ficou tensa na mesma hora”.

“Estou enfurecida por meu namorado ter me envergonhado! Ele deveria ter pensado duas vezes antes de falar isso em público”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o companheiro da mulher precisa aprender a se comportar melhor na frente de outras pessoas.

“Você não agiu de forma errada, mas seu namorado sim. Não faça mais biscoitos para ele até ele aprender a se comportar”, comentou uma pessoa.

“Eu perdi muitas bandejas e tigelas em situações como essa e você está correta em não colocar sua bandeja cara para jogo. Seu namorado está errado em tirar sarro da sua preocupação”, finalizou outra.