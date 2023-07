Vídeo: jovem percebe que médica estava vendo tutorial do YouTube pouco antes de ser atendida

Compartilhado em um vídeo do TikTok que já supera mais de 6 milhões de visualizações, o caso da jovem Isabelle repercutiu entre os internautas depois de uma visita que ela fez ao médico para cuidar de um cisto. O registro voltou a viralizar na internet.

De acordo com o detalhado pela jovem que estava deitada em uma cama de hospital, a médica, uma mulher que aparece sentada conferindo uma gravação divulgada no YouTube, estava vendo um tutorial na plataforma sobre como cuidar de um cisto.

Em sua publicação do TikTok, Isabelle brincou com a situação: “Ela fez doutorado na Universidade do YouTube”.

Idosa leva golpe milionário após pensar que conversava com Deus e que estava ‘comprando casa no céu’

A história de uma idosa espanhola, cuja identidade foi preservada, repercutiu internacionalmente após ela ser vítima de um golpe, cuja soma supera R$ 1 milhão, uma vez ter acreditado que conversava com “Deus” e que estava “comprando uma casa no céu”. Vamos entender melhor este caso?

Segundo detalha o portal Meganoticias, um homem, que já está devidamente detido, convenceu a idosa que se tratava da figura divina e durante os anos de 2014 e 2019, exigiu diversas quantias de dinheiro, estas que seriam destinadas à aquisição de uma moradia no céu.

Para convencer a idosa a seguir depositando as quantias no “Banco do Céu”, o estelionatário chegou a dizer que os “juros” no terreno divino eram maiores do que os da Terra. A mulher chegou a pegar empréstimos com diversas instituições para manter os pagamentos em dia.