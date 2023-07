Vendedora aumenta o lucro de farmácia com vídeos de danças sensuais: “Compraria remédio todos os dias”

Mais uma profissional que resolveu compartilhar danças no TikTok se tornou viral recentemente, segundo o portal Quinto Poder.

Uma vendedora de uma farmácia na cidade de Medellín, na Colômbia, fez sucesso nas redes depois de postar um vídeo dançando twerking, com passos que unem movimentos das pernas e dos quadris enquanto está em uma posição de agachamento.

Logo que a publicação começou a circular, clientes passaram a ir até a farmácia para comprar algo e conferir a vendedora, que se chama Angie Suz e acabou ficando famosa no local.

Como seu trabalho não foi prejudicado, a jovem decidiu começar a gravar mais vídeos aproveitando o tem tempo livre do trabalho da farmácia e das aulas da faculdade que cursa.

A vendedora de farmácia revelou que se tornou especialista em twerking devido a aulas de dança. Nas gravações, ela também consegue ver sua evolução nos passos.

Angie já acumula 2,2 milhões de seguidores no TikTok e quase 300 mil seguidores no Instagram.

Apesar de tudo, ela confessa que às vezes tem vergonha de gravar seus vídeos porque os clientes chegam, mas que como isso tem ajudado nos lucros, ela se sente aliviada.

Hermosa trabajadora aumenta ventas en una farmacia de Medellín con su twerking pic.twitter.com/WmOmLnWZCE — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) May 5, 2023

Nas redes, as pessoas elogiaram seus passos e também sua beleza, chegando a brincar que “comprariam remédios todos os dias” para encontrar a vendedora. No entanto, também tiveram aqueles que não acham que o trabalho é um lugar para gravar vídeos do tipo.

Outra função que levantou esses questionamentos recentemente, foi de um padre brasileiro que apareceu dançando forró. Enquanto uns apoiaram o momento divertido do religioso, outros condenaram a atitude e acharam que se trata de uma falta de respeito.

Veja as imagens a seguir:

Sacerdote baila y ‘confiesa’ a una feligresa



Un sacerdote se vuelve viral por bailar al ritmo de música latina con una de sus feligresas, en lo que parece un nuevo estilo de dar el sermón o confesar. pic.twitter.com/Fkdt7hzPVY — RT en Español (@ActualidadRT) July 11, 2023

