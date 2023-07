Trabalhadora expõe atitudes irritantes em supermercados e viraliza nas redes sociais

Confira algumas atitudes inconvenientes e geralmente praticadas por clientes em caixas de supermercados, no top da lista odiada pelos trabalhadores.

Clientes chatos

Como detalhado pelo site Multiverso Notícias, no setor de atendimento ao cliente, uma das maiores exigências para os funcionários é tratá-los de maneira cortês e educada, sempre estando dispostos a ouvi-los.

Desatenção em relação ao pagamento

Muitas pessoas se distraem, principalmente com o uso do celular, e acabam esquecendo do que estão fazendo naquele momento. Em alguns casos, o caixa solicita o pagamento e precisa esperar até que o cliente perceba, o que acaba atrasando todo o processo.

Esperar que retirem seus produtos

No momento de efetuar o pagamento das compras, é esperado que o cliente retire seus produtos para que o funcionário possa registrá-los no sistema. Aguardar que o próprio cliente retire os itens da cesta não é educado e ainda gera atrasos na fila.

Consumir produtos antes de pagar

Em alguns estabelecimentos, não é permitido consumir produtos dentro da área de compra. Além de violar essa regra, o cliente dificulta o trabalho do caixa, que precisará descartar corretamente qualquer resíduo do produto.

Reclamações sobre preços altos

Embora a pessoa trabalhe para a empresa, ela não é responsável por definir os preços dos produtos.

Com informações do site Multiverso Notícias

LEIA TAMBÉM:

Funcionária de supermercado revela comentário bizarro que recebe constantemente e gera revolta

Recursos desumanos: trabalhador deixa recado em lousa de empresa e recebe ameaça pela atitude

Vídeo de mães dançando e descendo até o chão em apresentação na escola dos filhos viraliza nas redes sociais

Trabalhador de supermercado critica clientes desagradáveis e revela os principais ‘atos irritantes’